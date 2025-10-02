Al respecto, la presidenta señaló que hasta ahora se sabe que los seis mexicanos serán enviados a un centro de detención, donde ya está personal de consulado para ayudarles. Pidió la repatriación de los mexicanos porque asegura que no incurrieron en ningún delito.
“Todavía no ha podido entrar el apoyo consular, lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito”, dijo.
La presidenta condenó que la flotilla haya sido interceptada y afirmó que la ayuda humanitaria a Gaza debe llegar.
“No estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”, afirmó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que, además del envío de cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí, personal de la dependencia sostuvo entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas.
Asimismo, para pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.
"Se informa que se estuvo en contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la Flotilla y que la Cancillería se ha mantenido en contacto con sus familiares", añadió.
"La SRE seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país".