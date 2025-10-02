La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada, por lo que solicitó que se respete la integridad física de los mexicanos.

“La SRE reitera su llamado a respetar su integridad física y su seguridad, que puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, dice una publicación en redes sociales.

Posteriormente, la Cancillería reportó que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot.

"La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre. Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable", posteó la SRE en su cuenta de X.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, hasta el momento, se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajan Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio de nacionalidad mexicana, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas.

Sol González Eguía y Arlín Gabriela Medrano Guzmán, integrantes de la flotilla, difundieron un video donde denuncian que fueron secuestrados.