Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno envía cuatro notas diplomáticas a Israel; pide repatriación de mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los mexicanos no incurrieron en ningún delito, por lo que tienen que ser repatriados inmediatamente.
jue 02 octubre 2025 09:53 AM
Sheinbaum exige que los mexicanos en la flotilla Sumud sean repatriados de manera inmediata
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la ayuda humanitaria a Gaza debe llegar. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México envió cuatro notas diplomáticas a Israel, una de ellas para pedir la repatriación de los seis mexicanos que fueron interceptados en la Flotilla Global Sumud cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

“Se enviaron desde hace tres días cuatro notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales al gobierno de Israel; la segunda fue antes de ayer, adelantándonos, para solicitar que si iban a ser interceptados por qué razón; la tercera ayer que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física e integridad de nuestros connacionales y después una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros pues hermanos mexicanos y mexicanas”, detalló.

Lee: ¿Quiénes son los mexicanos en la Flotilla Global Sumud?

Publicidad

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada, por lo que solicitó que se respete la integridad física de los mexicanos.

“La SRE reitera su llamado a respetar su integridad física y su seguridad, que puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, dice una publicación en redes sociales.

Posteriormente, la Cancillería reportó que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot.

"La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre. Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable", posteó la SRE en su cuenta de X.

Sol González Eguía y Arlín Gabriela Medrano Guzmán, integrantes de la flotilla, difundieron un video donde denuncian que fueron secuestrados.

Publicidad

Al respecto, la presidenta señaló que hasta ahora se sabe que los seis mexicanos serán enviados a un centro de detención, donde ya está personal de consulado para ayudarles. Pidió la repatriación de los mexicanos porque asegura que no incurrieron en ningún delito.

“Todavía no ha podido entrar el apoyo consular, lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito”, dijo.

Conoce más:

Sheinbaum-estado-palestino
presidencia

Sheinbaum: México reconoce al Estado palestino; genocidio debe parar

La presidenta condenó que la flotilla haya sido interceptada y afirmó que la ayuda humanitaria a Gaza debe llegar.

“No estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”, afirmó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que, además del envío de cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí, personal de la dependencia sostuvo entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas.

Asimismo, para pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.

"Se informa que se estuvo en contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la Flotilla y que la Cancillería se ha mantenido en contacto con sus familiares", añadió.

"La SRE seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país".

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Israel

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad