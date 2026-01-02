Lesionados, fallas eléctricas y derrumbes deja el sismo con epicentro en Guerrero

Personas lesionadas, fallas en la red eléctrica, deslaves, caída de postes y semáforos y otros daños dejó el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, durante la mañana de este viernes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que hasta el momento la capital tiene el reporte de 12 personas lesionadas.

La mandataria dijo que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

En el Centro de la Ciudad de México, por ejemplo, daños a postes causaron intermitencia en el servicio de Luz. Lo mismo en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su Sistema de Atención de Emergencias para realizar la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica en las entidades afectadas por el temblor.