México

Lesionados, fallas eléctricas y derrumbes deja el sismo con epicentro en Guerrero

De acuerdo con autoridades, el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, ya tuvo varias réplicas, por lo que piden estar atentos a los canales oficiales de información.
vie 02 enero 2026 11:12 AM
Enero Sismo Ciudad
Ciudadanos salieron de sus hogares este viernes por alerta sísmica. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Personas lesionadas, fallas en la red eléctrica, deslaves, caída de postes y semáforos y otros daños dejó el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, durante la mañana de este viernes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que hasta el momento la capital tiene el reporte de 12 personas lesionadas.

La mandataria dijo que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

En el Centro de la Ciudad de México, por ejemplo, daños a postes causaron intermitencia en el servicio de Luz. Lo mismo en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su Sistema de Atención de Emergencias para realizar la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica en las entidades afectadas por el temblor.

En la capital, autoridades activaron los protocolos correspondientes y por medio del vuelo de helicópteros confirmaron que no había daños importantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la caída de árboles y flamazos causados por fallas en subestaciones eléctricas.

En Guerrero, donde se originó el temblor, la gobernadora Evelyn Salgado informó que se activaron protocolos de revisión, además de que se pidió a los habitantes estar atentos ante las réplicas.

"Seguimos revisando y recabando información oficial. Les pido mantenerse pendientes de los canales institucionales y seguir las recomendaciones de Protección Civil", dijo.

De acuerdo con información oficial, hubo algunos derrumbes en la carretera que conecta al municipio de Tixtla con Chilpancingo.

El sismo se sintió en Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Colima.

