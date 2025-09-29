¿Cuándo es el próximo puente escolar en octubre? Esto dice el calendario oficial de la SEP

¿Cuándo no hay clases en octubre por Consejo Técnico?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, la próxima sesión de Consejo Técnico Escolar será el viernes 31 de octubre.

Estos eventos corresponden a reuniones del personal directivo y docente de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México, en las cuales se discuten propuestas vinculadas al Plan de Estudios así como estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades educativas de las comunidades.

Debido a la naturaleza de estas discusiones, las clases regulares son suspendidas y las y los estudiantes de todos los niveles básicos tendrán un día de descanso adicional.

Mientras tanto, el personal académico, y especialmente los docentes, pueden revisar los materiales para la sesión ordinaria de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Fechas de Consejo Técnico (CTE) 2025-2026

La SEP establece estas asambleas en el último viernes del mes, por lo que es más sencillo de predecir cuándo niños, niñas y adolescentes no irán a la escuela. De tal manera, estas son las fechas oficiales según el calendario:

- 31 de octubre de 2025

- 28 de noviembre de 2025

- 30 de enero de 2026

- 27 de febrero de 2026

- 27 de marzo de 2026

- 29 de mayo de 2026

- 26 de junio de 2026

Los meses en los que no se agendaron sesiones ordinarias de Consejo Técnico (diciembre y abril) se debe a que están entre los periodos vacacionales.

¿Cuáles son los próximos puentes?

Además de las fechas anteriormente mencionadas, por CTE, el siguiente día de descanso oficial corresponde al lunes 17 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución mexicana. El de suspensión de labores se recorre de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, en ese mes hay otras fechas relevantes: el viernes 14 de noviembre se realizará el primer registro de evaluaciones. Durante estas jornadas, en ocasiones se suspenden las clases regulares para subir las calificaciones en los sistemas de la SEP.

No constante, cada centro educativo indicará cómo será la dinámica en esta fecha.

Entre el lunes 24 al jueves 27, será la entrega de evaluaciones, y el viernes 28 corresponde a sesión de CTE.

El calendario oficial tiene contemplado 185 días. (Foto: SEP)

Vacaciones de la SEP en 2025

El primer periodo vacacional está contemplado del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026. Sin embargo, esta fecha solo aplica para los docentes, ya que del 7 al 9 de enero tendrán talleres intensivos.

De tal manera que niños, niñas y adolescentes regresarán a clases hasta el lunes 12 de enero.