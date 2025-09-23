Lo que necesitas para reponer tu tarjeta de la beca Rita Cetina si la perdiste o te la robaron

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recuerda que después de realizar la inscripción a la Beca Rita Cetina, se validan los datos de tu solicitud y se verifica que la familia cumple con los requisitos, para después incorporar a los hijos en el padrón de personas beneficiarias.

“Posteriormente, te volveremos a convocar para entregarte una tarjeta del Banco del Bienestar en la que depositaremos el dinero de tu beca”, detalla la página oficial.

Paso a paso para tener una nueva tarjeta

En el caso específico de ser beneficiario de la Beca Rita Cetina y en caso de que la tarjeta bancaria sea extraviada o robada, la madre, padre o Tutor deberá presentarse en los Espacios de atención de la Coordinación Nacional para solicitar al personal operativo la reposición del medio de pago.

Las personas que pueden solicitarlo es la madre, padre o tutor quien deberá presentarse en los Espacios de atención de la Coordinación Nacional para solicitar al personal operativo la reposición del medio de pago. Se debe acudir con una identificación oficial, ya sea el INE o pasaporte. Para conocer la más cercana a tu domicilio, da click en este enlace .

Tras el extravío o robo se debe realizar el reporte al Banco del Bienestar. Hay que llamar al número de teléfono 800 900 2000. Al realizar el bloqueo de la tarjeta recibirás un folio y deberás marcar al 55 11 62 03 00, para solicitar una nueva.

Cuando tu nueva tarjeta Beca Rita Cetina esté lista, serás contactado vía correo electrónico o mensaje de texto para que acudas a recogerla. La otra opción es que cheques el buscador de estatus y estés al pendiente del mensaje que te llegue para poder recoger tu plástico.

¿Se puede cobrar la beca sin tarjeta?

En caso de que se aproxime la fecha del depósito, se puede acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercano con el contrato que se entregó junto con el plástico y una identificación oficial (del padre, madre o tutor del beneficiario) y solicitar al cajero o cajera que se otorgue el dinero que te corresponde como pago de tu beca.

¿Cuánto entrega la Beca Rita Cetina?

Otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional, y en el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por becario o becaria.