“PRI: crónica del fin”, el documental donde priistas narran la caída del partido

Entre las declaraciones más comentadas que revela el documental destaca una de Beltrones en la que el político admite que la corrupción en el priismo se volvió un lastre imposible de ocultar frente a la ciudadanía.

En tanto que Roberto Madrazo recuerda los enfrentamientos internos y acusa a sectores del partido de traicionar su candidatura presidencial en 2006.

Dulce María Sauri reconoce también que el PRI “no supo leer a tiempo el cambio social” que demandaba nuevas formas de hacer política.

La serie también aborda los gobiernos recientes, en especial la administración de Enrique Peña Nieto.

Algunos de los entrevistados señalan que los escándalos de corrupción, como los casos Ayotzinapa y Odebrecht, que dañaron de manera irreversible la imagen del partido y lo llevaron a perder en 2018 la Presidencia de la República, considerada la derrota más dura de su historia.

Los últimos comentarios son críticas hacia el actual dirigente del PRI, "Alito" Moreno, a quien acusan de haberse "adueñado" del partido y de provocar la salida de políticos como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, quienes contaban con años de militancia dentro del partido.

