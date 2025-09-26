Publicidad

México

“PRI: crónica del fin”, el documental donde priistas narran la caída del partido

En la serie documental escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker, priistas como "Alito" Moreno y el expresidente Enrique Peña Nieto hablan del tricolor y su declive.
vie 26 septiembre 2025 11:06 AM
vix pri serie.jpg
La serie documental aborda los historia del PRI. (Foto: Captura de pantalla)

Este lunes 22 de septiembre se estrenó la serie documental “PRI: crónica del fin”, una producción que aborda, a través de testimonios de militantes y exdirigentes, la caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas dominó la política mexicana.

En cinco capítulos, la serie reúne entrevistas con figuras priistas de distintas generaciones, quienes reflexionan sobre las causas del declive del partido que gobernó México de manera ininterrumpida por más de 70 años y que en 2018 perdió la Presidencia de la República.

La producción, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker, y disponible en la plataforma ViX, recorre episodios clave en la historia reciente del PRI, desde su regreso a la presidencia en 2012 con Enrique Peña Nieto, hasta las últimas derrotas electorales.

La serie ha generado polémica, pues da voz a expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exgobernadores y figuras históricas que relatan, desde su perspectiva, las razones de la caída del partido que gobernó México durante más de siete décadas.

A lo largo de varios episodios, el documental reúne testimonios de personajes como Roberto Madrazo, Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes y César Camacho, quienes narran episodios internos de crisis, rupturas y errores estratégicos.

También fueron entrevistados los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como el actual dirigente nacional del partido Alejandro "Alito" Moreno.

México

¿Quién es “Alito” Moreno, el polémico dirigente priista?

Entre las declaraciones más comentadas que revela el documental destaca una de Beltrones en la que el político admite que la corrupción en el priismo se volvió un lastre imposible de ocultar frente a la ciudadanía.

En tanto que Roberto Madrazo recuerda los enfrentamientos internos y acusa a sectores del partido de traicionar su candidatura presidencial en 2006.

Dulce María Sauri reconoce también que el PRI “no supo leer a tiempo el cambio social” que demandaba nuevas formas de hacer política.

La serie también aborda los gobiernos recientes, en especial la administración de Enrique Peña Nieto.

Algunos de los entrevistados señalan que los escándalos de corrupción, como los casos Ayotzinapa y Odebrecht, que dañaron de manera irreversible la imagen del partido y lo llevaron a perder en 2018 la Presidencia de la República, considerada la derrota más dura de su historia.

Los últimos comentarios son críticas hacia el actual dirigente del PRI, "Alito" Moreno, a quien acusan de haberse "adueñado" del partido y de provocar la salida de políticos como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, quienes contaban con años de militancia dentro del partido.

