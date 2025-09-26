“PRI: crónica del fin”, el documental donde priistas narran la caída del partido

Este lunes 22 de septiembre se estrenó la serie documental “PRI: crónica del fin”, una producción que aborda, a través de testimonios de militantes y exdirigentes, la caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas dominó la política mexicana.
En cinco capítulos, la serie reúne entrevistas con figuras priistas de distintas generaciones, quienes reflexionan sobre las causas del declive del partido que gobernó México de manera ininterrumpida por más de 70 años y que en 2018 perdió la Presidencia de la República.