Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

ONG y legisladoras piden advertir sobre riesgo de cáncer en botellas de bebidas alcohólicas

ONG y legisladores presentaron una iniciativa de reforma a la ley para que las botellas de alcohol incluyan advertencias sobre el riesgo de desarrollar cáncer por su consumo.
jue 25 septiembre 2025 12:55 PM
cómo detectar alcohol adulterado
Existen siete pasos que puede poner en marcha para a tomar en cuenta cuando compres alcohol. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar)

El Senado recibió este miércoles una iniciativa de reforma para reforzar el etiquetado de las bebidas alcohólicas. La propuesta busca que los envases incluyan leyendas claras sobre la asociación entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer siete tipos de cáncer.

Para ello se modificaría el artículo 218 de la Ley General de Salud, que actualmente establece la obligatoriedad de incluir en las botellas la leyenda: "El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud".

Publicidad

De aprobarse la iniciativa, propuesta por organizaciones de la sociedad civil y legisladoras de Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde, las botellas deberán agregar esta advertencia: “El consumo de alcohol está directamente relacionado con 7 tipos de cáncer: mama, colorrectal, esófago, hígado, boca, faringe y laringe".

En el documento exponen que existe evidencia científica suficiente que respalda la asociación entre el alcohol y el desarrollo de cáncer.

Para saber más

monreal-impuestos
Congreso

Monreal: Morena defenderá ‘impuestos saludables’ pese a presión de cabilderos

Los legisladores citan un aviso de Estados Unidos que advierte que el consumo de alcohol es la principal causa prevenible de cáncer y que también recomienda incluir los anuncios sobre el riesgo de cáncer en las botellas de alcohol.

El aviso fue emitido en enero por el Cirujano General de aquel país, un médico que se desempeña como el vocero y asesor de la salud pública. Se basó en el metanálisis de 572 estudios que comprobaron un mayor riesgo de cáncer en consumidores de alcohol tras evaluar más de 486,000 casos de la enfermedad.

La iniciativa refiere, además, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al alcohol como un carcinógeno. La oficina regional del organismo en Europa también se pronunció este año por las etiquetas de advertencia para las bebidas alcohólicas. Consideró que pueden concientizar sobre los riesgos y contribuir a una reducción general de los daños.

“La finalidad de la iniciativa no es recaudar ni prohibir el consumo, el objetivo es informar y advertir a la población sobre los riesgos de consumir alcohol”, explicó Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, al presentar la iniciativa.

Por su parte, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, afirmó que, de aprobarse, la iniciativa rompería un rezago de más de 15 años que el país tiene en las políticas de alcohol, por lo que consideró que a estas bebidas también se les deberían aplicar impuestos especiales.

“El alcohol es la segunda droga legal que más mata en el mundo”, advirtió.

Publicidad

Tags

Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad