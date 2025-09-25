En esta fecha arranca el registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

¿Cuándo será el registro?

El sitio “Programas para el Bienestar” informa que el registro se llevará a cabo del miércoles 1 al miércoles 15 de octubre. El registro se llevará a cabo en línea y está dirigido a estudiantes de nivel licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional asociado y que estén realizando sus estudios en escuelas públicas del país.

La dependencia federal recordó que el apoyo económico consiste en un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales y se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo en el caso de la carrera de Medicina, donde puede extenderse hasta 55 mensualidades.

Requisitos para solicitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención. En este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:





Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. Tener bajos ingresos. Tener hasta 29 años de edad. No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.



¿Cómo se hace el registro?

El trámite se realiza en línea. Se debe ingresar a la siguiente página: subes.becasbenitojuarez.gob.mx y debe ser hecha tanto por estudiantes de nuevo ingreso como de continuidad.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar validará la información para avanzar en el proceso y publicará los resultados.

1.-Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx y crea una cuenta.

2.- Completa tu información personal y de domicilio.

3.-Verifica tu información y activa tu Ficha Escolar (si hay errores, corrígelos en tu plantel).

4.-Selecciona la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y da clic en "Solicitar beca".

5.-Llena el cuestionario que te aparecerá.

6.-Descarga el comprobante de solicitud.

También se prevé que servidores de la Nación acudan a las universidades con el objetivo de despejar dudas.

Los pasos que se deben de realizar en el trámite en línea. (Foto: Facebook Convocatorias del Bienestar México)