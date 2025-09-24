Publicidad

Alumnos universitarios con bajo promedio pueden acceder a una beca de la UNAM

Los alumnos que deban materias a nivel universidad en las distintas sedes de la UNAM, pueden registrarse para acceder a una de las becas para combatir el bajo rendimiento.
mié 24 septiembre 2025 10:42 AM
becas-unam-bajo-rendimiento.jpg
La imagen es ilustrativa. / La convocatoria de la beca establece que se pueden postular estudiantes de diversas carreras. (Foto: Facebook UNAM Universidad Nacional Autónoma de México)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió la convocatoria para que estudiantes universitarios de bajos recursos económicos accedan a una beca que les apoye económicamente y puedan continuar con sus estudios. Te detallamos los requisitos para poder obtenerla y de cuánto es el monto.

Requisitos para acceder a la beca

La convocatoria para el periodo 2026-1 detalla los requisitos para tener el apoyo económico y son los siguientes:

a) Ser mexicanos.

b) Estar inscritos a partir del segundo año o semestre en algún plantel de licenciatura de la UNAM.

c) Regulares que tengan un promedio general entre 6.0 y 7.99 o académicamente irregulares, con hasta un máximo de diez asignaturas adeudadas.

(La información de regularidad se considerará de acuerdo con la información reportada por la DGAE, previo a la asignación de la beca, con las variables: regularidad por asignaturas requeridas PDE y/o regularidad por asignaturas estructura PDE; y asignaturas adeudadas, último registro en el periodo y ciclo inmediato anterior). Este requisito será considerado en la asignación, de acuerdo con el orden en el que se enuncia y al menor adeudo de materias.

d) Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a 9 salarios mínimos mensuales.

e) Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del Sistema INTEGRA a través de este enlace.

Los estudiantes que deseen solicitar su ingreso a la modalidad de beca deberán contar con una cuenta de correo electrónico personal, activa y vigente, con la Clave Única de Registro de Población (CURP), con un número telefónico donde puedan ser localizados.

¿Cuánto otorga la beca?

La UNAM detalla en la convocatoria que el apoyo económico es por un monto de 2,500 pesos en una sola exhibición y corresponde al periodo 2026-1 .

“El número de becas otorgadas estará sujeto a la disponibilidad presupuestal”, se lee en el documento.

Fecha de solicitud a la beca

Las solicitudes se llevarán a cabo del 22 de septiembre al 6 de octubre de 2025.

El Comité Técnico Institucional de Becas UNAM dará a conocer los resultados del proceso de selección de los beneficiarios el 27 de octubre de 2025.

Los interesados deberán ingresar al Sistema INTEGRA www.integra.unam.mx, proporcionando usuario y contraseña para ver el resultado, por ello, se recomienda revisar constantemente la página.

La Máxima Casa de Estudios recuerda que al momento de solicitar la beca se deben ofrecer datos completos y no falsear información, de lo contrario, se cancelará el procedimiento.

