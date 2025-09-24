Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Padre de adolescente que falleció tras cirugía estética en Durango exige justicia

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica informó que solicitó la suspensión del cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, quien es señalado por este caso.
mié 24 septiembre 2025 05:13 PM
paola nicole.jpg
Según se ha dado a conocer Paola Nicole fue sometida a una cirugía estética de aumento de mamas. (Foto: Facebook/ Csaa Arellano)

“Justicia para Nicole Paloma” es exigencia de Carlos Said Arellano Aragón, padre de la adolescente que falleció tras presuntas complicaciones por una cirugía estética.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), señalando al cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo –pareja sentimental de la madre de la menor, Paloma Jazmín– como responsable de la intervención.

Publicidad

Luego de que el polémico influencer y cirujano Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como Mr. Doctor, viralizó el caso en redes sociales, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica informó que solicitó la suspensión de Rosales Galindo.

En un comunicado, la asociación informó que los hechos ya fueron consignados ante el Comité de Ética de la Asociación para establecer si se acreditan los elementos de mala praxis en agravio de la menor y, si es el caso, determinar las sanciones estatutarias correspondientes.

Lee más:

Falta vigilancia sanitaria para médicos y consultorios
México

Falsos médicos: Las fallas de las autoridades de salud para regular consultorios

Lo que se sabe de la muerte de Nicole Paloma

Carlos Said Arellano Aragón, padre de la menor, denunció que el 12 de septiembre Nicole Paloma fue sometida, sin su consentimiento, a una cirugía estética por el doctor Víctor Manuel Rosales Galindo, hijo del exmagistrado Víctor Manuel Rosales Leyva, en complicidad de su expareja Paloma Jazmín.

El lunes 15 de septiembre fue informado que la menor fue internada en el hospital Santa María por un paro respiratorio producido por covid-19.

Según relató en una publicación de Facebook, el 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, finalmente su hija falleció. Fue así que en el certificado de defunción pusieron "enfermedad” como causa de muerte, "intentando encubrir la verdad", por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Durango.

"Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento", agregó.

Este martes, la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, mencionó en conferencia de prensa que inició una carpeta de investigación por una probable omisión de cuidados de la madre, Paloma Jazmín, por poner en una situación riesgosa a una persona que estaba bajo su cuidado.

Publicidad

Dijo que, en caso de que se deslinden responsabilidades y se analice el expediente clínico y la firma de los consentimientos, la madre puede ser procesada por el delito de omisión de cuidados por poner en situación de riesgo a su hija menor de edad, mientras el médico también puede ser procesado por el delito de homicidio culposo.

Te puede interesar:

Clausuran consultorio de Marilyn Cote
México

Cofepris va por denuncia contra Marilyn Cote por usurpación de funciones

Este miércoles, la fiscal de Durango aseguró que en la investigación por la muerte de Paloma Nicole no existe tráfico de influencias ni protección a los involucrados.

Señaló que la Fiscalía actúa con responsabilidad y que no judicializará el caso hasta contar con todos los dictámenes periciales, ya que la joven falleció ocho días después de la cirugía y no durante el procedimiento.

Agregó que no se dará tiempo para que los responsables huyan y rechazó los señalamientos en contra del padre del médico, un juez en retiro, al subrayar que no ha intervenido en el caso.

La funcionaria informó además que sostuvo reuniones con el padre de Paloma y su abogado para explicar los avances y reiteró que, una vez concluidos los peritajes, se definirá si hubo mala praxis y las posibles responsabilidades legales.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso durante la conferencia mañanera de este miércoles.

Prometió que las autoridades federales buscarána la familia para apoyar.

De acuerdo con Saúl Fernández Saracho, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), no hay edad mínima para las cirugías estéticas en México, al menos de manera legislada.

Tras el polémico caso de Paola Nicole que desató indignación, la bancada de Morena anunció que prepara una iniciativa para prohibir de manera tajante este tipo de procedimientos en menores de edad, incluso con el consentimiento de los padres.

La senadora Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Salud, adelantó que la propuesta se trabaja entre varios legisladores y contemplará cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal

Publicidad

Tags

Durango Cirugía Plástica Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad