Padre de adolescente que falleció tras cirugía estética en Durango exige justicia

Luego de que el polémico influencer y cirujano Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como Mr. Doctor, viralizó el caso en redes sociales, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica informó que solicitó la suspensión de Rosales Galindo.

En un comunicado, la asociación informó que los hechos ya fueron consignados ante el Comité de Ética de la Asociación para establecer si se acreditan los elementos de mala praxis en agravio de la menor y, si es el caso, determinar las sanciones estatutarias correspondientes.

Lo que se sabe de la muerte de Nicole Paloma

Carlos Said Arellano Aragón, padre de la menor, denunció que el 12 de septiembre Nicole Paloma fue sometida, sin su consentimiento, a una cirugía estética por el doctor Víctor Manuel Rosales Galindo, hijo del exmagistrado Víctor Manuel Rosales Leyva, en complicidad de su expareja Paloma Jazmín.

El lunes 15 de septiembre fue informado que la menor fue internada en el hospital Santa María por un paro respiratorio producido por covid-19.

Según relató en una publicación de Facebook, el 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, finalmente su hija falleció. Fue así que en el certificado de defunción pusieron "enfermedad” como causa de muerte, "intentando encubrir la verdad", por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Durango.

"Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento", agregó.

Este martes, la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, mencionó en conferencia de prensa que inició una carpeta de investigación por una probable omisión de cuidados de la madre, Paloma Jazmín, por poner en una situación riesgosa a una persona que estaba bajo su cuidado.