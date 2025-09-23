¿Qué delitos se investigan en el caso de Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética?

Caso Paloma Nicole en Durango

De acuerdo con Sonia Yadira de la Garza Fragoso, titular de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), informó que el 20 de septiembre, a las 19:24 horas, recibieron el reporte del fallecimiento de la adolescente identificada con las iniciales P.A.E. por una trabajadora social de la Clínica Santa María, mediante la comunicación del C-5, vía línea de emergencias 911.

Según el reporte inicial, la paciente ingresó a la clínica tres días antes por problemas respiratorios.

El personal del Ministerio Público se trasladó a la ubicación, y posteriormente a la funeraria donde ya había sido enviado el cuerpo de Paloma. En el sitio, entrevistaron a los padres identificados como Paloma Jazmín y Carlos Said Arellano, quienes confirmaron el fallecimiento y firmaron su conformidad y no intención de proceder legalmente contra nadie, de manera separada.

Según el certificado de defunción mostrado, la causa de muerte fue por edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Sin embargo, el 21 de septiembre, el padre acudió a la Fiscalía para presentar formalmente una denuncia y solicitar una necropsia para Paloma Nicole, debido a que descubrió que su hija fue sometida a una cirugía estética de mama sin su consentimiento.

El gabinete de investigación se trasladó a la funeraria el domingo 21 y trasladó el cuerpo para realizar el procedimiento en el Hospital General 450 de Durango.

¿Qué detectó la necropsia?

La Fiscalía constató que la menor fue sometida a una cirugía de implantes mamarios, además de los padecimientos mostrados en el certificado de defunción, como el edema cerebral.

La fiscal explicó que también se realizará un dictamen patológico para determinar de forma definitiva la causa de la muerte, resultado que estará disponible entre 10 a 20 días.

El padre de Paloma Nicole desconocía el procedimiento

En redes sociales, se difundió un video de Carlos Said Arellano Aragón, padre de la menor fallecida, en el que explicó su versión de los hechos. En el video, detalló que no tuvo conocimiento de la intervención quirúrgica antes ni posteriormente de la muerte de su hija.

Carlos Arellano recibió una notificación de su ex pareja y madre de la adolescente, Paloma Jazmín, afirmando que llevaría de viaje a su hija a la sierra por tres o cuatro días. El lunes 15 de septiembre, fue informado que la menor fue internada en el hospital Santa María por un paro respiratorio producido por covid-19, y tuvo una inflamación cerebral.

Durante su hospitalización, Paloma Nicole estuvo inducida en coma, donde pasó dos espasmos por mucosidades que le impedían respirar. El viernes 19, los médicos indicaron retirar la intubación endotraqueal debido a un avance en su estado de salud.

Sin embargo, durante la noche la volvieron a canalizar, y la inflamación cerebral pasó a la parte posterior. “Me comentan que eso es muy grave, ya era casi terminal”, relató el padre en el video.

Después de realizar un electrocardiograma, donde determinaron muerte cerebral.

Mientras él estaba con su hija, notó que Paloma Nicole tenía un corpiño quirúgico, pero decidió no cometarlo en el momento. Según explicó, el certificado fue emitido de manera rápida, sin intervención de la Fiscalía.

En un momento, con apoyo de la mamá y hermana de Carlos Arellano, y su cuñada, revisaron el cuerpo de la menor en el ataud, donde notaron que tenía implantes mamarios e implantes.

Posteriormente, él presentó una denuncia a la Fiscalía.

De acuerdo con el testimonio de Carlos Arellano, la intervención fue realizada por la pareja sentimental de su ex esposa, y por ella, quien además de que ella “también ejerce funciones de doctora o enfermera sin serlo”.

¿Cuáles son los delitos posibles del caso?

La fiscal Sonia Yadira de la Garza mencionó que la entidad está investigando una probable omisión de cuidados de la madre, Paloma Jazmín, por poner en una situación riesgosa a una persona que estaba bajo su cuidado.

Además de revisar quién firmó los consentimientos de la operación, que presuntamente solo fue firmado por la madre.

En el caso del médico cirujano plástico, identificado como Víctor Manuel "N", estaría sujeto a investigación por homicidio culposo por una mala praxis durante la operación, además de una responsabilidad médico-profesional.

Víctor "N" es un médico certificado, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud de Durango, Moisés Najera Torres.

La titular de la Fiscalía de Durango detalló que el procedimiento se realizará conforme al derecho, “sin importar quiénes sean los familiares de una parte u otra”, en referencia a que el padre del médico fue un funcionario público, quien ocupó un cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Durango, Victor Manuel Rosales Leyva.