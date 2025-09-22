Gobierno de México promete a Colombia resolver homicidio de artistas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) confirmaron el homicidio de ambos colombianos, quienes perdieron contacto con sus familias el 16 de septiembre de 2025.

La Fiscalía CDMX informó realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México.

Después de un operativo en conjunto con autoridades del Estado de México, personal de servicios periciales de la Fiscalía estatal realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas halladas sin vida el 17 de septiembre.

Los cuerpos de los jóvenes colombianos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán.

Autoridades mexicanas ya abrieron carpeta de investigación por homicidio.

Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.