Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gobierno de México promete a Colombia resolver homicidio de artistas

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, perdieron contacto con sus familias el 16 de septiembre de 2025, luego de llegar a México.
lun 22 septiembre 2025 06:44 PM
colombianos.jpg
Los colombianos desaparecieron en CDMX la semana pasada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el asesinato de Bayron Sánchez, conocido como “BKing”, y Jorge Herrera, "Regio Clown", artistas colombianos, y ofreció que las autoridades mexicanas darán con los responsables de los hechos.

''Se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido'', señaló la autoridad.

La SRE señaló que mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la Cancillería de Colombia.

Publicidad

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) confirmaron el homicidio de ambos colombianos, quienes perdieron contacto con sus familias el 16 de septiembre de 2025.

Encuentran muertos a Byron Sánchez y Jorge Herrera, los artistas colombianos desaparecidos en CDMX
Estados

Encuentran muertos a Byron Sánchez Jorge Herrera, los colombianos desaparecidos en CDMX

La Fiscalía CDMX informó realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México.

Después de un operativo en conjunto con autoridades del Estado de México, personal de servicios periciales de la Fiscalía estatal realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas halladas sin vida el 17 de septiembre.

Los cuerpos de los jóvenes colombianos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán.

Autoridades mexicanas ya abrieron carpeta de investigación por homicidio.

Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

Publicidad

Tags

Violencia Secretaría de Relaciones Exteriores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad