CDMX

‘El Chícharo’, líder de la Unión de Tepito, es detenido

Fue capturado durante una serie de cateos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl; se aseguraron dosis de drogas, armas y cartuchos.
lun 22 septiembre 2025 04:58 PM
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo a Iván 'N' alias 'El Chícharo', presunto líder de la Unión de Tepito, junto a otras seis personas en una serie de cateos realizados junto a autoridades del Estado de México.

Iván ‘N’ alias ‘El Chícharo’, presunto líder de una facción de la Unión de Tepito, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El operativo realizado junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consistió en cuatro cateos realizados de forma simultánea: dos en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en el municipio de Nezahualcóyotl.

La Unión de Tepito es un grupo delictivo que opera de forma principal en la Ciudad de México, dedicado a la venta de drogas, secuestro, extorsión y homicidio.

Junto a ‘El Chícharo’ fueron aprehendidas seis personas más, cinco mujeres y un hombre; además se encontraron 198 dosis de droga, más de tres kilos de mariguana, 115 cartuchos útiles, armas y más de 140,000 pesos en efectivo, de acuerdo con la SSC.

“Fueron aseguradas 100 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete de una sustancia similar a la cocaína, tres kilogramos y 250 gramos de aparente marihuana a granel, 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, 143 mil pesos y cinco teléfonos celulares”, detalló la Secretaría en un comunicado.

Los inmuebles fueron cateados al ser identificados como posibles sitios usados para al almacenamiento y embalaje de drogas.

Con los datos de prueba presentados por un agente del Ministerio Público, un juez autorizó órdenes de cateo para dos domicilios en la calle Peña y Peña, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc y en la calle Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, del municipio de Nezahualcóyotl.

En los cateos participaron también elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

