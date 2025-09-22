Cárteles mexicanos adoptan Inteligencia Artificial para extender sus operaciones criminales

Juan Manuel Aguilar, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor del estudio “Uso de inteligencia artificial por redes criminales de alto riesgo”, explica que el uso de la IA no es un escenario futurista, sino que desde la última década forma parte de la estructura de las organizaciones criminales.

“Tenemos que entender que los cárteles ya no son organizaciones en las que gente está vendiendo droga en la calle, hay especialistas en contabilidad para el lavado de dinero, ingenieros químicos para la producción de la droga y han incluido programadores, expertos en inteligencia artificial para potencializar sus operaciones y ganancias”, refiere el especialista.

El uso de las nuevas tecnologías por parte del crimen es más evidente cada día. De acuerdo con Insight Crime, los grupos de la delincuencia aprovechan imágenes realistas generadas por IA y las voces falsas para cometer fraudes y extorsiones. Un ejemplo de ello se detectó en la frontera entre México y Estados Unidos, en la que utilizan imágenes falsas para estafar a las familias de migrantes desaparecidos.

“Los grupos crean sitios web haciéndose pasar por organizaciones que ayudan a encontrar a personas desaparecidas. Luego piden a las familias fotos de la persona desaparecida para identificarla, pero los grupos utilizan las fotos para crear imágenes o videos falsos y convincentes de la persona desaparecida, diciendo que fue secuestrada y que las familias deben pagar un rescate”, refiere Insight Crime.

Aunque las estafas no son nuevas, la IA ha ayudado a la delincuencia a llegar a más potenciales víctimas en menos tiempo y con menos recursos, por lo que, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no necesita estar presente en Nueva York para extorsionar a comerciantes locales.

Los Large Language Models (LLM) es una tecnología que utilizan programas para automatizar tareas, sin embargo, está sirviendo a la delincuencia para el phishing. Se trata de un ciberataque en el que delincuentes suplantan identidades para robar información como credenciales, contraseñas o datos bancarios a sus víctimas.

“El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, han incorporado algoritmos para planificar rutas de tráfico mediante smart routing, clonar voces para extorsión afectiva y utilizar herramientas de IA generativa para campañas de phishing financiero”, señala el estudio"Uso de inteligencia artificial por redes criminales de alto riesgo".