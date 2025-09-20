Publicidad

México

Semarnat anula resolución ambiental del proyecto de Cuarto Muelle en Cozumel

“La realidad es que el cuarto muelle no tenía sentido en el sitio elegido”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, al anunciarse la anulación de la resolución ambiental del proyecto.
sáb 20 septiembre 2025 10:22 AM
cuarto muelle
Ambientalistas advirtieron desde hace meses atrás que el cuarto muelle pondría en peligro uno de los arrecifes más importantes del Caribe mexicano, Villa Blanca.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó este viernes que anuló la resolución en materia de impacto ambiental emitida en diciembre de 2021 para el proyecto turístico “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, y anunció que el procedimiento de evaluación será reiniciado.

A través de un comunicado de prensa detalló que esta decisión, tomada el 11 de septiembre de 2025, responde al análisis del recurso de revisión interpuesto por personas habitantes de Cozumel, quienes manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre los ecosistemas marinos y costeros de la isla.

De acuerdo con la dependencia federal, de esta manera, la resolución del 7 de diciembre de 2021 en materia de impacto ambiental emitida respecto al proyecto turístico denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, queda sin efectos, por lo que ahora la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) llevará a cabo una nueva evaluación ambiental, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás disposiciones legales aplicables.

La Semarnat subrayó que este proceso se realizará bajo criterios de rigurosidad técnica, transparencia y apego a derecho, con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio natural de México.

“La conservación de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas marinos es prioridad en la toma de decisiones ambientales”, afirmó la dependencia en el comunicado.

En entrevista, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo a medios de comunicación que el proyecto del Cuarto Muelle en Cozumel, "no tenía todos los elementos que se requerían para una verdadera manifestación de impacto ambiental".

"Realmente no se habían considerado aspectos muy importantes como el daño que se podrían ocasionar a los arrecifes y a la flora y a la fauna del lugar, por lo tanto procedimos que se diera la anulación y a que los proponentes se sometan a una nueva manifestación de impacto ambiental si así lo desean, pero la verdad es que el cuarto muelle no tenía ningún sentido en ese lugar que habían elegido", dijo.

Desde hace años, el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel ha advertido que el cuarto muelle afectaría Villa Blanca, uno de los pocos accesos públicos a la playa y el único arrecife fuera del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, donde muchas familias realizan actividades productivas. Por ello, el colectivo inició una lucha para exigir la cancelación del proyecto.

En marzo pasado, un juez desechó el amparo que había logrado frenar la construcción de la obra durante tres años, lo que intensificó las protestas de ciudadanos, ambientalistas y organizaciones civiles en mar y tierra.

Pese al rechazo social, el 10 de junio la empresa Muelles del Caribe anunció el inicio de las obras de la Terminal Cozumel. Sin embargo, en julio informó que suspendería temporalmente la construcción del cuarto muelle de cruceros.

Finalmente hace unos días, la Semarnat revocó la resolución en materia de impacto ambiental otorgada en diciembre de 2021 y anunció que se llevará a cabo una nueva evaluación, esta vez priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

