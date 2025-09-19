La doctora Julieta Fierro falleció este viernes a los 77 años y su partida enluta a la ciencia.
Muere Julieta Fierro, científica y astrónoma de la UNAM
Fierro fue una astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una gran divulgadora de la ciencia.
Nació en la Ciudad de México en 1948. Fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. También se desempeño como directora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la misma Casa de Estudios entre 2002 y 2004.
Ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel.
Su trabajo abarcó la colaboración para exposiciones en museos, la escritura de varios libros y artículos y su participación en diferentes conferencias.
Durante su trayectoria recibió varios galardones, entre ellos el premios Kalinga de la UNESCO. También fue reconocida por la Academia de Ciencias del Mundo y con la Medalla al Mérito en Ciencias 2021 "Ingeniero Mario Molina".
Fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y en 2023 ingresó a la Academia Americana de Artes y Ciencias como integrante honoraria.
La UNAM lamentó el fallecimiento de Fierro a través de un mensaje en redes sociales.
"Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", publicó.
La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia… pic.twitter.com/cz08fFQBwE— UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025