Muere Julieta Fierro, científica y astrónoma de la UNAM

La científica tenía 77 años y era una de las mayores exponentes de la ciencia en México.
vie 19 septiembre 2025 01:12 PM
La reconocida divulgadora de la ciencia, Julieta Fierro Gossman, falleció este viernes a los 77 años de edad.

La doctora Julieta Fierro falleció este viernes a los 77 años y su partida enluta a la ciencia.

Fierro fue una astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una gran divulgadora de la ciencia.

Nació en la Ciudad de México en 1948. Fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. También se desempeño como directora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la misma Casa de Estudios entre 2002 y 2004.

Ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel.

Su trabajo abarcó la colaboración para exposiciones en museos, la escritura de varios libros y artículos y su participación en diferentes conferencias.

Durante su trayectoria recibió varios galardones, entre ellos el premios Kalinga de la UNESCO. También fue reconocida por la Academia de Ciencias del Mundo y con la Medalla al Mérito en Ciencias 2021 "Ingeniero Mario Molina".

Fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y en 2023 ingresó a la Academia Americana de Artes y Ciencias como integrante honoraria.

La UNAM lamentó el fallecimiento de Fierro a través de un mensaje en redes sociales.

"Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", publicó.

