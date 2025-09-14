Publicidad

México

Iglesia pide coraje para no normalizar extorsión ni conformarse con el “así es aquí”

“Esta unidad a la que invitamos desde la iglesia no anula la crítica, la orienta. Nos pide bajar el volumen al grito y subir la frecuencia del encuentro", señala la iglesia católica.
dom 14 septiembre 2025 02:42 PM
La Arquidiócesis de México recordó que, a lo largo de la historia, México demostró su capacidad de levantarse cuando se decide trabajar de forma unida, con “unidad plural”, manteniendo las diferencias pero sin destruirse.

La iglesia católica pidió a los mexicanos no conformarse con la situación de inseguridad y violencia que se vive en el país y llamó a no normalizar la extorsión ni la corrupción.

En su editorial en Desde la Fe , hizo un énfasis en la necesidad de unidad para combatir los “males” que afectan a la sociedad.

“La unidad para combatir los males que aquejan a nuestro país exige también honestidad para llamar al mal por su nombre; coraje para no normalizar la extorsión ni conformarnos con el “así es aquí”; y, claro, templanza frente a la polarización que todo lo reduce a bandos”, señaló.

Este principio, destacó la iglesia, es fundamental para preservar la vida, la dignidad y el futuro de las nuevas generaciones.

“Esta unidad a la que invitamos desde la iglesia no anula la crítica, la orienta. Nos pide bajar el volumen al grito y subir la frecuencia del encuentro. Nos reclama pasar del “¿qué me toca a mí?” al “¿qué nos toca juntos?”, apuntó.

Además, destacó la importancia de que los mexicanos adopten una actitud de encuentro y de diálogo, particularmente con los jóvenes y las familias más vulnerables. Por ello, se reforzarán los espacios de conversación en las parroquias.

En este sentido, hizo un llamado a la acción: aseguró que la unidad no excluye la crítica constructiva, sino que la orienta hacia el bien común. La Iglesia confía en que, a través de pequeños actos colectivos, se podrá superar el miedo y la fractura social que actualmente aqueja al país.

