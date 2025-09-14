Publicidad

México

15 personas mueren tras choque en carretera de Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó el número de fallecidos e informó que acompañó a las familias de las víctimas.
dom 14 septiembre 2025 10:06 AM
El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, actualizó esta noche el número de personas fallecidas.

Un accidente carretero ocurrido este sábado en Yucatán cobró la vida de 15 personas, informaron autoridades.

El siniestro, ocurrido en la carretera entre Mérida y Campeche, involucró a un camión de carga, un automóvil particular y un taxi, informó la Secretaría de Seguridad de Yucatán.

"Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", informó en X el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

"Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato", añadió.

Con el objetivo de realizar las labores de investigación del accidente, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) acordonaron el área.

El Ministerio Público por su parte levantó los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense para su identificación.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Esta mañana, el gobernador Díaz Mena informó que acompañó a las familias de las víctimas en el Semefo.

“Les expresé nuestra solidaridad y respaldo para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades”, comentó.

Detalló que conversó vía telefónica con la gobernadora Layda Sansores: “Estamos acompañando a las familias para que cuenten con el apoyo y las facilidades que necesitan”.

