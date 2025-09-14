15 personas mueren tras choque en carretera de Yucatán

"Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", informó en X el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

"Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato", añadió.

Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.



Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.



Desde el primer… — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 14, 2025

Con el objetivo de realizar las labores de investigación del accidente, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) acordonaron el área.

El Ministerio Público por su parte levantó los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense para su identificación.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Esta mañana, el gobernador Díaz Mena informó que acompañó a las familias de las víctimas en el Semefo.

“Les expresé nuestra solidaridad y respaldo para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades”, comentó.

Detalló que conversó vía telefónica con la gobernadora Layda Sansores: “Estamos acompañando a las familias para que cuenten con el apoyo y las facilidades que necesitan”.