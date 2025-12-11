Publicidad

México

''Mayo'' Zambada recibirá sentencia hasta abril de 2026

Por tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, ''El Mayo'' podría recibir la cadena perpetua, igual que su exsocio Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo''.
jue 11 diciembre 2025 04:00 PM
"El Mayo" Zambada se declarará culpable de varios delitos en Estados Unidos por estas razones
Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado por autoridades estadounidense en el Paso Texas, Estados Unidos. (Cuartoscuro)

Autoridades de Estados Unidos aceptaron la solicitud que hizo la defensa de Ismael "El Mayo" Zambada, líder y fundador del Cártel de Sinaloa, para prorrogar la audiencia de sentencia de su cliente.

El abogado Frank Pérez pidió la Corte de Brooklyn que sea hasta abril de 2026 y no en enero próximo cuando se conozca los años que Zambada deberá enfrentar a la justicia. Se lo aceptaron.

Ismael Zambada tenía previsto presentarse ante la Corte el próximo 12 de enero, sin embargo, el juez Brian Cogan le concedió el aplazamiento de tres meses.

"Una porción sustancial de la evidencia de mitigación debe ser obtenida de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan creciente violencia e inestabilidad", argumentó el abogado de Zambada.

chapitos.png
México

Faltan dos ''Chapitos'', dicen funcionarios de EU tras caída de Joaquín y Ovidio

"Estas condiciones han creado serias dificultades logísticas para arreglar conversaciones, obtener cartas, y conseguir información esencial de testigos y familiares", agregó.

La semana pasada, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable por narcotráfico y crimen organizado ante autoridades de Estados Unidos.

El integrante de ''Los Chapitos'' tuvo su audiencia en la Corte federal de Chicago, Estados Unidos, donde reconoció también haber participado en el secuestro y posterior entrega de Ismael Zambada García, conocido como ''El Mayo''.

Para llevarlo de Sinaloa a Estados Unidos, ''El Mayo'' fue obligado a subir a un avión privado luego de ser emboscado en la finca en la que fue asesinado el empresario Héctor Melesio Cuén.

Tras aceptar su culpabilidad, Guzmán López será colaborador con autoridades de Estados Unidos.

