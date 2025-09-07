Publicidad

México

Marian Izaguirre, tiktoker desaparecida en Michoacán, es hallada con vida

Marian Izaguirre, quien cuenta con casi cuatro millones de seguidores en redes sociales, fue trasladada a un hospital del estado.
dom 07 septiembre 2025 11:15 AM
marian-izaguirre.jpg
En redes sociales, Marian Izaguirre publica videos sobre moda, trends y sketches. Se describe como creadora de contenido y cantante.

La Fiscalía de Michoacán informó que Marian Izaguirre, la tiktoker que fue reportada como desaparecida en Uruapan, fue localizada con vida.

La joven, quien cuenta con casi cuatro millones de seguidores en redes sociales, fue vista por última vez el 1 de septiembre en Uruapan.

No obstante, las autoridades estatales informaron la noche de este sábado 6 de septiembre que fue hallada en Morelia y la trasladaron a un hospital.

"En Morelia, esta noche fue localizada Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre, en Uruapan. La joven fue canalizada a un nosocomio para su atención. En tanto, esta Fiscalía continúa con las investigaciones", detalló.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, cerca de las 18:00 horas del lunes 1 de septiembre se le vio por última vez a bordo de un vehículo.

Cuando desapareció en Uruapan, vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas beige. Autoridades estatales activaron entonces la Alerta Alba para iniciar con las labores de búsqueda.

