Marian Izaguirre, tiktoker desaparecida en Michoacán, es hallada con vida

No obstante, las autoridades estatales informaron la noche de este sábado 6 de septiembre que fue hallada en Morelia y la trasladaron a un hospital.

"En Morelia, esta noche fue localizada Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre, en Uruapan. La joven fue canalizada a un nosocomio para su atención. En tanto, esta Fiscalía continúa con las investigaciones", detalló.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, cerca de las 18:00 horas del lunes 1 de septiembre se le vio por última vez a bordo de un vehículo.

Cuando desapareció en Uruapan, vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas beige. Autoridades estatales activaron entonces la Alerta Alba para iniciar con las labores de búsqueda.

En redes sociales, Marian Izaguirre publica videos sobre moda, trends y sketches. Se describe como creadora de contenido y cantante.