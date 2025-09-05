Publicidad

México

Saúl Monreal desafía a Morena y se aferra a candidatura de Zacatecas

Saúl Monreal asegura que se ha desatado una campaña en su contra para impedir que llegue a la gubernatura de Zacatecas en el 2027.
vie 05 septiembre 2025 01:07 PM
saul monreal.jpg
Pese a la limitante contra el nepotismo, establecida por Morena para la elección de 2027, Saúl Monreal busca ser candidato a la gubernatura de Zacatecas.

Saúl Monreal, senador de la República por Morena, se encuentra en medio de la polémica debido a que, pese al candado antinepotismo impuesto en su partido, ratificado esta semana por la líder nacional Luisa María Alcalde, insiste en que buscará ser candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027.

La insistencia del senador por competir en las próximas elecciones ha provocado que tanto su hermano, el diputado Ricardo Monreal, como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronuncien sobre el tema. El primero le hizo un llamado a "serenarse", mientras que la mandataria federal insistió en que no está de acuerdo con el nepotismo.

Saúl Monreal, apuntado para sustituir a su hermano David Monreal

A finales de febrero, el Senado aprobó una reforma para prohibir el nepotismo en los cargos públicos y la reelección consecutiva. Si bien la iniciativa presentada por Sheinbaum buscaba que este principio aplicara en las elecciones de 2027, finalmente los legisladores aprobaron una modificación que establece que su entrada en vigor fuera en 2030.

Fue así que, tras esta modificación, el senador Saúl Monreal levantó la mano para apuntarse en la carrera por sustituir a su hermano David Monreal en la gubernatura de Zacatecas.

Ante medios de comunicación, el legislador resaltó que la ley no le impedía competir para suceder a su hermano, por lo que esperaría los tiempos procesales.

“Está presente la aspiración. Yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad, y como dicen: el que respira, aspira. Y, por supuesto, que mi aspiración está ahí”, aseguró entonces ante medios de comunicación.

Si bien la reforma aprobada dejó abierta la posibilidad de que Saúl se apuntara como aspirante en 2027, este miércoles, tras la visita de Luisa María Alcalde a Zacatecas, la polémica se desató.

El martes, en conferencia de prensa, la presidenta de Morena, cuestionada sobre las candidaturas en 2027, aseguró que en el partido guinda la regla contra el nepotismo se aplicaría desde ya, descarando así a Saúl Monreal como candidato.

"Nosotros no habremos de llevar en la boleta a algún familiar directo de quien gobierna actualmente. No quiere decir que después no pueda ser candidato, pero no de manera consecutiva. Y no es una decisión de una persona, es una decisión a todos los niveles. Pensemos sobre todo en presidencias municipales, pero en general, esa determinación del Consejo Nacional es una determinación que tiene que cumplir el Comité Ejecutivo de Morena", dijo Alcalde.

Tras estas declaraciones, Saúl Monreal denunció la existencia de una campaña sucia que buscaba descalificarlo como candidato a la gubernatura.

Según el senador, esa campaña es fraguada por un grupo político que busca adueñarse de Zacatecas y que, además, manipula, engaña y distorsiona la realidad ante su propio hermano, David Monreal.

"Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron no es un ataque solo a Saúl Monreal; es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la Cuarta Transformación", dijo.

"Me duele decirlo, pero lo digo con claridad: en Morena Zacatecas, si seguimos con sectarismo y divisiones, corremos el riesgo de perder la gubernatura en 2027", agregó.

Insistió en que, pese a esta situación, “si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que, por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré”, dijo.

David también lanzó un llamado a no adelantar escenarios, pues “faltan definiciones, acuerdos y ver cómo van las coaliciones, las alianzas entre partidos”.

"Debe serenarse", dice Ricardo Monreal sobre su hermano

Este jueves, el diputado Ricardo Monreal se pronunció sobre las declaraciones de su hermano menor, a quien calificó como "un rebelde sin causa".

"Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida. No es un hombre irracional. Es muy inteligente. Audaz", dijo, y agregó que hablará con Saúl en los próximos días.

El diputado insistió en que tiene la certeza de que su hermano no cometerá ''un suicidio político'' y apoyará siempre al movimiento y a la presidenta Sheinbaum.

"No voy a entrar en debate con Saúl", responde Sheinbaum

Mientras tanto, este viernes, la presidenta Sheinbaum declaró que, aunque no entraría en polémica con Saúl Monreal, se mantenía firme en su postura sobre que no debe existir el nepotismo.

“No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo. Por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa: en que en la elección inmediata no participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal, diputado o senador”, dijo.

“El nepotismo es, esencialmente, cuando un familiar contrata a otro familiar en el gobierno o, en este caso —que ya está en la Constitución—, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto. Porque puede haber influencias de la persona en otra, y además no se abren oportunidades para otras personas que quieran participar”, agregó.

"Yo respeto a la presidenta"

Este viernes, Saúl sostuvo en que esperará los tiempos electorales, pero que mantendrá su respeto a la presidenta de México.

"Voy a seguir trabajando en Morena, voy a seguir fortaleciendo la unidad, voy a seguir fortaleciendo sus principios. Eso sí le puedo decir y me comprometo en este momento", dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Además, respondió a su hermano Ricardo que él se encuentra sereno y tranquilo, pero insistió en que hay actitudes del Comité Estatal de Morena que lastiman al movimiento.

"De ahí surgió que armaron una campaña en mi contra, sucia, perversa en Zacatecas, para quererme deslegitimar, para minimizarme y hacerme a un lado... Por eso insisto en que la militancia y los ciudadanos vayan viendo el comportamiento, la actitud de cada quien", dijo.

Saúl apuntó finalmente que mantiene sus aspiraciones políticas, aunque coincidió en que postularse por Morena sería ir en contra de la postura de la presidenta de México y de los propios principios del partido.

