Saúl Monreal desafía a Morena y se aferra a candidatura de Zacatecas

Saúl Monreal, apuntado para sustituir a su hermano David Monreal

A finales de febrero, el Senado aprobó una reforma para prohibir el nepotismo en los cargos públicos y la reelección consecutiva. Si bien la iniciativa presentada por Sheinbaum buscaba que este principio aplicara en las elecciones de 2027, finalmente los legisladores aprobaron una modificación que establece que su entrada en vigor fuera en 2030.

Fue así que, tras esta modificación, el senador Saúl Monreal levantó la mano para apuntarse en la carrera por sustituir a su hermano David Monreal en la gubernatura de Zacatecas.

Ante medios de comunicación, el legislador resaltó que la ley no le impedía competir para suceder a su hermano, por lo que esperaría los tiempos procesales.

“Está presente la aspiración. Yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad, y como dicen: el que respira, aspira. Y, por supuesto, que mi aspiración está ahí”, aseguró entonces ante medios de comunicación.

Si bien la reforma aprobada dejó abierta la posibilidad de que Saúl se apuntara como aspirante en 2027, este miércoles, tras la visita de Luisa María Alcalde a Zacatecas, la polémica se desató.

El martes, en conferencia de prensa, la presidenta de Morena, cuestionada sobre las candidaturas en 2027, aseguró que en el partido guinda la regla contra el nepotismo se aplicaría desde ya, descarando así a Saúl Monreal como candidato.

"Nosotros no habremos de llevar en la boleta a algún familiar directo de quien gobierna actualmente. No quiere decir que después no pueda ser candidato, pero no de manera consecutiva. Y no es una decisión de una persona, es una decisión a todos los niveles. Pensemos sobre todo en presidencias municipales, pero en general, esa determinación del Consejo Nacional es una determinación que tiene que cumplir el Comité Ejecutivo de Morena", dijo Alcalde.

Tras estas declaraciones, Saúl Monreal denunció la existencia de una campaña sucia que buscaba descalificarlo como candidato a la gubernatura.

Según el senador, esa campaña es fraguada por un grupo político que busca adueñarse de Zacatecas y que, además, manipula, engaña y distorsiona la realidad ante su propio hermano, David Monreal.

"Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron no es un ataque solo a Saúl Monreal; es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la Cuarta Transformación", dijo.

"Me duele decirlo, pero lo digo con claridad: en Morena Zacatecas, si seguimos con sectarismo y divisiones, corremos el riesgo de perder la gubernatura en 2027", agregó.

Insistió en que, pese a esta situación, “si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que, por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré”, dijo.

David también lanzó un llamado a no adelantar escenarios, pues “faltan definiciones, acuerdos y ver cómo van las coaliciones, las alianzas entre partidos”.