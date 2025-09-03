Publicidad

Monreal ve roto a Morena Zacatecas: “Si el pueblo me quiere gobernador, lo seré”

Saúl Monreal está impedido a buscar el cargo de gobernador por Morena, pues ese partido ya estableció que familiares de funcionarios no pueden competir en el 2027.
mié 03 septiembre 2025 03:33 PM
Apertura sala-museo Pedro Valtierra
Saúl Monreal fue alcalde en Fresnillo, Zacatecas.

El senador Saúl Monreal, hermano de Ricardo y David Monreal, aseguró hoy que hay divisiones dentro de Morena a nivel estatal en Zacatecas, las cuales podrían llevar al partido a perder la elección de 2027.

El morenista dijo que se ha construido una campaña en su contra, a raíz de que los liderazgos de Morena a nivel nacional ya establecieron que ningún familiar de funcionario podrá competir por cargos públicos de Zacatecas en el 2027.

El senador expresó que Morena Zacatecas parece no compartir la visión de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido.

''Si se siguen dejando a un lado los liderazgos que construimos el movimiento, difícilmente podremos consolidar el movimiento'', dijo Monreal.

Monreal-Salgado-Nepotismo.jpg
''Estoy tranquilo. Si el pueblo quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo, lo seré'', agregó.

Saúl Monreal es hermano de David Monreal, actual gobernador de Zacatecas, por eso está impedido para ser abanderado por Morena en el 2027.

''Quienes me conocen saben que no uso estructuras de Gobierno ni hay un gobernador que opere detrás'', expresó.

Monreal dijo que en Morena Zacatecas persisten intereses oscuros que buscan ''ponerme en el centro de un tema ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena: que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027''.

''No me entristece que se pueda ver limitada mi aspiración, lo que me duele es que se orquesten campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento”, abundó.

