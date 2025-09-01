Publicidad

Ministros de la Corte acuden a ceremonia de consagración de bastones de mando

El próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, participó en la ceremonia realizada por integrantes de comunidades indígenas.
lun 01 septiembre 2025 08:37 AM
hugo aguilar baston de mando.jpeg
Ceremonia de consagración de bastones de mando en la zona arqueológica de Cuicuilco, en la alcaldía Tlalpan, a la cual acudieron Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres y el ministro Irving Espinosa.

Con una ceremonia al pie de la pirámide redonda en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, en la alcaldía Tlalpan, integrantes de comunidades indígenas realizaron la consagración de los bastones de mando que serán entregados a las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en la primera persona de origen indígena en presidir el máximo tribunal constitucional de México, acudió a la ceremonia al igual que las ministras Lenia Batres, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, así como los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa.

El evento se realizó de forma privada y sin acceso a medios de comunicación, con la asistencia de alrededor de 60 personas invitadas por los nuevos ministros, muchas de ellas originarias de Oaxaca y Chiapas.

“Para el país estamos iniciando algo nuevo. Quiero decirles que no solo somos materia, también somos inteligencia, somos espíritu; por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y de nuestros sabios.

“Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, afirmó Aguilar Ortiz durante la ceremonia.

Tras un dispositivo de seguridad con vallas, la presencia de elementos de la Policía capitalina y a puerta cerrada, tuvo lugar esta mañana también un acto de purificación de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez 2, en el Centro Histórico, a pocos metros del Zócalo de la Ciudad de México.

Asimismo, por la noche fue instalado un marco floral en la puerta principal del edificio, el cual fue realizado por integrantes de pueblos originarios de Iztapalapa.

Previo a la toma de protesta de los ministros y ministras, se publicó en la página oficial de la Suprema Corte la fotografía del nuevo pleno en donde aparecen con toga Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García, Sara Irene Herrerías Guerra y el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, quien se distingue por llevar en el cuello y los puños de la toga bordados con motivos indígenas.

nueva suprema corte de justicia de la nacion.jpeg
Fotografía oficial de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García, Sara Irene Herrerías Guerra y el presidente Hugo Aguilar Ortiz.

A las 16:00 horas tendrá lugar una ceremonia tradicional de purificación y la entrega de bastón de mando a los ministros y ministras en el Zócalo capitalino.

Después, a las 19:30 horas, las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomarán protesta en el Senado de la República.

En punto de las 21:30 horas se abrirán las puertas de la Suprema Corte para iniciar la sesión solemne de instalación del pleno a las 22:00 horas, acto en el que se prevé que acuda la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

No obstante, la ceremonia fue calificada como una “simulación” y “cosificación” de las tradiciones de los pueblos indígenas, de acuerdo con el historiador Felipe Echenique March, quien acudió al acceso de la zona arqueológica para manifestarse.

“Hoy se ve aquí, en esta simulación de una ceremonia tradicional de los pueblos indígenas, cuando eso es mentira”, dijo ante medios de comunicación.

Criticó además el uso del bastón de mando realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su toma de protesta en diciembre de 2018, acto que fue replicado por la actual presidenta Claudia Sheibaum en octubre de 2024.

“No todos los pueblos indígenas usan el bastón de mando, hay muchísimos pueblos en nuestro territorio nacional que merecen respeto. No cosificar las cosas por un bastón de mando que se inventó López Obrador, que Claudia Sheinbaum ha seguido utilizando y no respetando a los pueblos.

“¿Cómo así entonces vienen a decir que son un nuevo poder cuando lo primero que hacen es violar un acuerdo presidencial de 1977 que se logró justamente para que se respetaran los monumentos arqueológicos, históricos, los museos. Nos parece realmente un agravio”, afirmó Echenique March frente a periodistas.

