México

¿Lunes de caos? Esto es lo que se espera este 1 de septiembre

Los mexicanos deberán de tomar en cuenta diversos eventos que ocurrirán y que impactarán principalmente en la movilidad. Te detallamos lo que se espera el 1 de septiembre.
vie 29 agosto 2025 12:02 PM
El regreso a clases, marchas el primer informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, complicarán la circulación por calles de la CDMX.

Este 1 de septiembre se espera que sea un lunes de caos en las calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), porque se tiene previsto el reinicio de diversas actividades; entre ellas, el regreso a clases de miles de estudiantes de educación básica.

Sin embargo, hay otros eventos que se llevarán a cabo ese día. A continuación, te los detallamos para que tomes previsiones.

Lee: ¿El 1 de septiembre es festivo o se trabaja?

Primer informe de Gobierno de Sheinbaum

Uno de los principales eventos es el primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dará un mensaje desde Palacio Nacional.

La cita es a las 11:00 horas y se prevé la asistencia de su gabinete, representantes de diversos sectores de la sociedad, como el indígena e invitados especiales.

"El primero de septiembre es el informe aquí en Palacio. El informe público en el Zócalo, me voy a esperar al año, al primero de octubre", detalló la jefa de Estado.

El artículo 69 de la Constitución establece que la presidenta debe enviar un informe de gobierno el 1 de septiembre, día en el que inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

"En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país", expresa el texto.

El 1 de septiembre, la presidenta enviará, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su informe por escrito al Poder Legislativo.

¿Dónde verlo?

En los canales oficiales del Gobierno y en los canales de comunicación públicos como Canal 11 y Canal 22. También en los diferentes canales de televisión abierta.

Facebook: Gobierno de México

YouTube: Gobierno de México

Inicio del ciclo escolar 2025-2026

Este lunes también regresan a clases millones de alumnos en los diferentes niveles escolares de educación básica para el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

En la Mañanera del Pueblo del 29 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje a los alumnos y maestros que regresan a las aulas.

“Muchas felicidades jóvenes que inician su escuela que es para aprender y para ser felices hay que ser disciplinados; es como aquel chiste que pregunta: qué es lo que más te gusta de la escuela, y el niño dice: el recreo”, expresó la mandataria federal.

También se refirió a la Beca Rita Cetina a la cual acceden los estudiantes de secundaria y se prevé que el otorgamiento de esta beca se amplíe a los alumnos de segundo y tercer grado que aún no la tengan.

Bloqueos de transportistas

Desde las 07:00 horas, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunciaron la megamarcha que también incluye un paro de labores y bloqueo de las principales vías de acceso a la CDMX y se prevé que se utilicen aproximadamente 7,500 unidades, con el objetivo de presionar a las autoridades para un incremento en la tarifa del transporte público concesionado.

Carreteras

México–Pachuca

México–Querétaro

México–Toluca

México–Puebla

Así como vialidades primarias de la CDMX en una marcha rumbo a la explanada del Zócalo,

Ante estos eventos, se recomienda a la población anticipar traslados, usar transporte público y considerar rutas alternas.

