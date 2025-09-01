¿Habrá paro de transportistas este lunes 1 de septiembre?

"Tras el diálogo entre el secretario de Gobierno, @craviotocesar , autoridades de @Finanzas_CDMX y @LaSEMOVI , con representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, se informa que la mega movilización y el bloqueo de vialidades programados para el próximo 1 de septiembre serán pospuestos", escribió la Secretaría de Gobierno de la CDMX en sus redes sociales.

¿Quiénes promovía el bloqueo de calles y avenidas?

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) contemplaban la megamarcha con el objetivo de presionar a las autoridades para autorizar un incremento en la tarifa del transporte público concesionado.

Las manifestaciones contemplaban el cierre de las autopistas México–Pachuca, México–Querétaro, México–Toluca y México–Puebla.

¿Hay castigo por bloquear vialidades?

Sí, de acuerdo con el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, establece lo siguiente:

"A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización".

La multa sería de entre 10,857 hasta 56,500 pesos, de acuerdo al valor diario del UMA establecido para este 2025.