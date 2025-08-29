Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

77 millones de mexicanos enfermos quedaron fuera de la atención pública en 2024

El 66% de las personas con un problema de salud acudieron a instituciones privadas, se automedicaron o no buscaron atención médica, revela un análisis de México Evalúa.
vie 29 agosto 2025 08:16 PM
Los mexicanos recurren más a la atención privada cuando tienen un problema de salud
Solo el 34% de la población que enfermó el año pasado recibió atención médica en instituciones públicas.

En 2024, 118 millones de personas presentaron un problema de salud, pero solo 34% recibió atención médica en el sistema público de salud.

Esto significa que 77 millones de mexicanos que enfermaron (66%) se quedaron fuera de la sanidad estatal. De ellos, 41% asistió directamente a consultas médicas privadas y 25% se automedicó, no pudo atenderse o no buscó atención médica, revela un análisis de México Evalúa.

Publicidad

Quienes se atendieron en el sector privado acudieron a hospitales particulares, consultorios de farmacias y hasta a curanderos, detalla la organización con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Inegi.

De aquellos que decidieron no buscar atención, la mitad se automedicó (55%). Y esta práctica reportó su mayor nivel desde 2018, cuando lo hizo 46%.

Para saber más

MEXICO-POVERTY-HOMELESSNESS
Economía

El 1% más rico de México gana 442 veces más que el 10% más pobre

Entre los motivos por los que la población prefiere los servicios privados se encuentra la rapidez para recibir atención. En promedio, una persona tarda 30 minutos en llegar a un consultorio particular y 25 minutos en ser atendido. En cambio, en el sector público tarda una media de 40 minutos en llegar y casi una hora en ser atendidos.

Además, al cierre del año pasado, 44.5 millones de personas (34.2% de la población) carecía de acceso a servicios públicos de salud, cuando en 2018 eran20.1 millones.

A esto se suma que las consultas médicas en el sector público cayeron 20% respecto a 2018 (59.8 millones menos).

Orillados a buscar atención privada, los mexicanos gastan cada vez más dinero de su bolsillo en salud: 41% de 2018 a 2024.

“Los datos de la ENIGH muestran con claridad que las familias mexicanas cargan cada vez más con el peso del financiamiento de la salud. La política pública debe revertir esta tendencia, porque un sistema de salud que empobrece a sus usuarios no cumple su función esencial", declaró Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

Publicidad

Tags

Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad