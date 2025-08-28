Publicidad

México

Primera Sala del TFCA destaca avances y productividad en 2025

El magistrado presidente Rufino H. León Tovar presentó su informe de labores, donde destacó los logros en materia de productividad.
jue 28 agosto 2025 09:33 AM
El magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Rufino H León Tovar, destacó las labores durante su gestión para mejorar la eficiencia de la dependencia.

Las labores de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) arrojan un balance positivo durante la gestión del magistrado presidente Rufino H. León Tovar.

Durante el periodo 2021-2025, la entidad destacó por la productividad, ya que se lograron concluir 879 expedientes tan solo en lo que va del año, la cifra más alta de todo el Tribunal. Además hubo 156 laudos emitidos, con resoluciones más rápidas y firmes.

"Reducimos significativamente el rezago, incrementamos el número de expedientes concluidos, lideramos la emisión de laudos y optimizamos la atención de promociones, todo ello con el menor número de personal y gracias a un alto control de procesos, innovación tecnológica y mejora continua", destacó el funcionario en su reporte de resultados.

León Tovar agregó que se han recuperado 32.9 millones de pesos en beneficio de los trabajadores de la entidad, un récord histórico.

“La eficiencia no es un accidente, es el resultado de la intención, el esfuerzo y la dirección correcta”, afirmó.

Con estos resultados, la Primera Sala del TFCA se consolida como referente en justicia pronta, transparente y de calidad.

