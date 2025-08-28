Priistas se manifiestan para apoyar a 'Alito' tras enfrentamiento con Noroña

Minutos después de que comenzó la movilización, Moreno Cárdenas se sumó y tomó el micrófono, donde aseveró que Morena no lo callará y que no le tiene miedo, por lo que aseguró que los enfrentará

“Vean lo que ocurre en México, tenemos un gobierno que pacta con el crimen organizado. Todos esos narcopolíticos de Morena son unos cobardes que agreden a las mujeres y no generan oportunidades para nuestra gente. (…) Es un gobierno que persigue a los opositores”, apuntó.

¡Aquí está el PRI! Firme, unido y en las calles con el pueblo de México.



¡Que Morena lo entienda de una vez! México no se arrodilla, no se vende y no se rinde. A los priistas no nos doblan ni nos intimidan. ¡Conmigo no! ¡Con el PRI no! ¡Con México no!



Este gobierno corrupto y…

La manifestación se da después de que Alejandro Moreno agredió a Gerardo Fernández Noroña, pues el priista reclamó que el morenista no le dio la palabra en la que fue la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

“Te estoy pidiendo la palabra”, dijo Alejandro Moreno a Fernández Noroña, quien le respondió “No, no me toques”. En ese momento comenzaron los empujones.

Minutos después, Alejandro Moreno explicó que existía un acuerdo de la Mesa Directiva para que al final del debate hubiera un posicionamiento de cada grupo parlamentario; sin embargo, aseveró que no se respetó, porque él ya no pasó.

“Vieron que antes de que se terminara la sesión, pedimos la palabra y la pedimos para que se cumpliera el acuerdo. De manera intransigente e intolerante, este cobarde, cínico y patán del senado Fernández Noroña levanto la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar que diera la oportunidad de cumplimiento del acuerdo parlamentario”, contó.

Tras ello, Fernández Noroña denunció a Alejandro Moreno por lesiones y daño a propiedad ajena, pues acusararon que rompió la cámara de video de Emiliano González, un trabajador del Senado. Además, aseguró que buscará el desafuero del priista.

“Una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, declaró el morenista.