México

Priistas se manifiestan para apoyar a 'Alito' tras enfrentamiento con Noroña

Minutos después de que comenzó la movilización, Alejandro Moreno Cárdenas se sumó y tomó el micrófono.
jue 28 agosto 2025 03:37 PM
Manifestación a favor de Alejandro Moreno
Minutos después de que comenzó la movilización, Moreno Cárdenas se sumó y tomó el micrófono.

Después del enfrentamiento que tuvo Alejandro Moreno Cárdenas con el senador Gerardo Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, priistas salieron a manifestarse para respaldar al dirigente nacional.

Los priistas partieron de la Diana Cazadora, avanzaron sobre la Avenida Paseo de la Reforma y llegaron a la Torre del Caballito. Durante su trayecto llevaban banderas del PRI y gritaban consignas a favor de 'Alito': "Amigo, amigo, el pueblo está contigo” y “no estás solo”.

Minutos después de que comenzó la movilización, Moreno Cárdenas se sumó y tomó el micrófono, donde aseveró que Morena no lo callará y que no le tiene miedo, por lo que aseguró que los enfrentará

“Vean lo que ocurre en México, tenemos un gobierno que pacta con el crimen organizado. Todos esos narcopolíticos de Morena son unos cobardes que agreden a las mujeres y no generan oportunidades para nuestra gente. (…) Es un gobierno que persigue a los opositores”, apuntó.

La manifestación se da después de que Alejandro Moreno agredió a Gerardo Fernández Noroña, pues el priista reclamó que el morenista no le dio la palabra en la que fue la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

“Te estoy pidiendo la palabra”, dijo Alejandro Moreno a Fernández Noroña, quien le respondió “No, no me toques”. En ese momento comenzaron los empujones.

Minutos después, Alejandro Moreno explicó que existía un acuerdo de la Mesa Directiva para que al final del debate hubiera un posicionamiento de cada grupo parlamentario; sin embargo, aseveró que no se respetó, porque él ya no pasó.

“Vieron que antes de que se terminara la sesión, pedimos la palabra y la pedimos para que se cumpliera el acuerdo. De manera intransigente e intolerante, este cobarde, cínico y patán del senado Fernández Noroña levanto la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar que diera la oportunidad de cumplimiento del acuerdo parlamentario”, contó.

Tras ello, Fernández Noroña denunció a Alejandro Moreno por lesiones y daño a propiedad ajena, pues acusararon que rompió la cámara de video de Emiliano González, un trabajador del Senado. Además, aseguró que buscará el desafuero del priista.

“Una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, declaró el morenista.

Mier considera que no es suficiente para fuero

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, consideró que los delitos que cometió Alejandro Moreno Cárdenas en contra de Gerardo Fernández Noroña no son suficientes para quitarle el fuero constitucional.

“Yo creo que no alcanza por su naturaleza, habría que ver, no soy médico legista, la posibilidad que se le inicie un procedimiento y sea el inicio de juicio político o el desafuero”, comentó.

Bronca Noroña y Alejandro Moreno
Congreso

Noroña denunciará a ''Alito'' y buscará su desafuero tras agresión

El senador apuntó que esta solicitud será en función de lo que presenté el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República

Mientras tanto, la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, comentó que cualquier delito es causa de desafuero.

“Se tiene que revisar muy bien todo, todos los videos. Entiendo que ya hay una denuncia. Cualquier delito se puede pedir desafuero y lo determina las investigaciones de la Fiscalía”, declaró la exfiscal de la Ciudad de México.

