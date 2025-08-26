Ministros de la Corte concluyen periodo; reconocen deuda histórica con la justicia

Norma Piña destacó el "manejo responsable de los recursos públicos" asignados a la Corte, así como los ahorros presupuestales anuales alcanzados, la reducción de los contratos por honorarios y el reconocimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacia la Corte por el uso de los recursos.

Resaltó además que la independencia judicial no es un privilegio, sino una práctica constante que debe sostenerse frente a la crítica y el escrutinio público.

"Concluyo una etapa, no la misión. La ley fundamental permanece, pero existe una deuda con su pleno ejercicio. Más allá de las diferencias legítimas, hay una verdad que no admite fisuras: todos somos mexicanas y mexicanos, y lo que nos une es la voluntad firme de que este país prospere, sea más justo y alcance, de una vez y para siempre, el ideal formulado por José María Morelos en los Sentimientos de la Nación: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare contra el fuerte y el arbitrario", dijo la ministra presidenta.

Norma Piña también reconoció que durante los últimos dos años y medio la judicatura trabajó sin descanso en un marco de condiciones adversas sin precedentes, en el contexto de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Norma Piña: hubo calumnias y agresión, pero se respondió con sentencias

"A pesar de las calumnias, la desinformación y la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución, no respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho", dijo.

La ministra insistió en que la justicia es una necesidad que debe atenderse con sensibilidad y compromiso social.

"Escuchar, comprender contextos y remover barreras exige empatía, cercanía y humanidad; pero esa sensibilidad no es incompatible con la exigencia técnica ni con lo que nuestra Constitución mandata. Solo la excelencia jurídica, la argumentación sólida, la motivación exhaustiva y la sujeción al precedente generan certeza jurídica", expresó.