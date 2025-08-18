Cómplices de ataque contra Ciro Gómez Leyva son condenados a 11 años de prisión

"La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Israel “J” y Juan Antonio “C”, por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa", informó la FGR en un comunicado.

La audiencia pública se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde el ministerio público federal aportó las pruebas para que el juez de la causa emitiera la sentencia.

La FGR detalló que hasta la fecha ya se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en la "asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra del periodista".

En junio pasado, Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, 'El Pool', fue sentenciado a 12 años de cárcel después de que se declarara culpable por el atentado en contra de Ciro.

Durante su proceso, Gómez Jaramillo aseguró que fue Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el que ordenó el ataque contra Gómez Leyva.

A finales de 2022, varias personas atentaron contra la vida del periodista en la Ciudad de México. Después de seguirlo tras salir de su trabajo, abrieron fuego en contra del vehículo en el que viajaba.

El periodista resultó ileso. Durante los siguientes años fueron detenidos los presuntos responsables, sin embargo, Gómez Leyva aún acusa que no sabe quién y por qué mandaron a asesinarlo.