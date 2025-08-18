Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Cómplices de ataque contra Ciro Gómez Leyva son condenados a 11 años de prisión

La condena fue impuesta por un juez de control, luego de que "El Dedotes" y "El Yeye" se declararon culpables de participar en el atentado.
lun 18 agosto 2025 03:15 PM
ciro gómez leyva
El periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado a finales de 2022 cuando se dirigía a su domicilio.

Antonio Sánchez Cisneros, "El Dedotes", e Israel Jiménez Ávila, "El Yeye", cómplices en el ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leyva en 2022, fueron condenados a 11 años y un mes de prisión.

La condena fue impuesta por Edmundo Perusquia Cabañas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, luego de que "El Dedotes" y "El Yeye" se declararon culpables de participar en el atentado.

Publicidad

"La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Israel “J” y Juan Antonio “C”, por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa", informó la FGR en un comunicado.

La audiencia pública se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde el ministerio público federal aportó las pruebas para que el juez de la causa emitiera la sentencia.

La FGR detalló que hasta la fecha ya se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en la "asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra del periodista".

Te puede interesar:

ciro gómez leyva
México

'El Pool' recibe 12 años de cárcel por atentado contra Ciro Gómez Leyva

En junio pasado, Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, 'El Pool', fue sentenciado a 12 años de cárcel después de que se declarara culpable por el atentado en contra de Ciro.

Durante su proceso, Gómez Jaramillo aseguró que fue Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el que ordenó el ataque contra Gómez Leyva.

A finales de 2022, varias personas atentaron contra la vida del periodista en la Ciudad de México. Después de seguirlo tras salir de su trabajo, abrieron fuego en contra del vehículo en el que viajaba.

El periodista resultó ileso. Durante los siguientes años fueron detenidos los presuntos responsables, sin embargo, Gómez Leyva aún acusa que no sabe quién y por qué mandaron a asesinarlo.

Publicidad

Tags

Ciro Gomez Leyva

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad