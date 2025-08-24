Lluvias intensas en Querétaro dejan dos personas sin vida y viviendas inundadas

Las autoridades detallaron que la tormenta que se registró este viernes por la noche y la madrugada del sábado alcanzó los 146 milímetros por segundo, algo histórico para la entidad.

Además, el Rio Querétaro se desbordó, por lo que afectó la zona del centro de Querétaro y derrumbó un puente vehicular.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías, emitió la declaratoria de emergencia para activar los protocolos: se cancelarán eventos masivos, se suspenderá el transporte públicos en rutas dañadas, se cerrarán comercios en zonas de riesgo y se limitará el acceso a ríos y presas.

Ante la declaratoria, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro evacuó a las personas en riesgos y las trasladó a refugios seguros. Asimismo, se cerraron preventivamente las vialidades inundadas y se brindó atención médica prehospitalaria a las personas lesionadas.

Continuamos recorriendo Carrillo Puerto, visitando viviendas afectadas y supervisando acciones en coordinación con los tres niveles de gobierno, para dar respuesta y apoyar a las familias queretanas.

Querétaro está unido y fuerte para superar cualquier adversidad, brindando todo…



— Felipe Fernando Macías

El gobernador Mauricio Kuri, recorrió –junto con el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, y más de 1,250 servidores públicos estatales y municipales– las zonas afectadas por las lluvias del viernes pasado para entregar 400 kits de limpieza, 9,000 costales de arena y 1,500 despensas.

“Comenzamos en Carrillo Puerto los recorridos de hoy por las zonas afectadas por las lluvias torrenciales, activando programas y llevando la atención que los vecinos requieren, trabajando en forma coordinada (con) los tres niveles de gobierno”, escribió el mandatario estatal y dejó un número telefónico para realizar reportes (442 101 52 05).

¡Hoy es otro día y #Querétaro sigue unido y en marcha!



— Mauricio Kuri

Hasta el momento se reportan afectaciones en las colonias San Pablo, San Pedrito Peñuelas I, El Salitre, Menchaca I, El Parque, Santa María Magdalena, Peñuelas y Lomas de Menchaca, así como en las delegaciones Epigmenio González, Felipe Carrillo Puerto, Centro Histórico y Félix Osores Sotomayor.

Ante los daños a 1,200 viviendas, se habilitaron albergues municipales y estatales con alimentos y atención médica para aquellos que lo necesiten.

Asimismo, se solicitará la activación de fondos federales para apoyar económicamente a las familias afectadas por las lluvias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.