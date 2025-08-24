Lluvias intensas en Querétaro dejan dos personas sin vida y viviendas inundadas

Las autoridades detallaron que la tormenta que se registró este viernes por la noche y la madrugada del sábado alcanzó los 146 milímetros por segundo, algo histórico para la entidad.
Además, el Rio Querétaro se desbordó, por lo que afectó la zona del centro de Querétaro y derrumbó un puente vehicular.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías, emitió la declaratoria de emergencia para activar los protocolos: se cancelarán eventos masivos, se suspenderá el transporte públicos en rutas dañadas, se cerrarán comercios en zonas de riesgo y se limitará el acceso a ríos y presas.
Ante la declaratoria, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro evacuó a las personas en riesgos y las trasladó a refugios seguros. Asimismo, se cerraron preventivamente las vialidades inundadas y se brindó atención médica prehospitalaria a las personas lesionadas.
El gobernador Mauricio Kuri, recorrió –junto con el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, y más de 1,250 servidores públicos estatales y municipales– las zonas afectadas por las lluvias del viernes pasado para entregar 400 kits de limpieza, 9,000 costales de arena y 1,500 despensas.
“Comenzamos en Carrillo Puerto los recorridos de hoy por las zonas afectadas por las lluvias torrenciales, activando programas y llevando la atención que los vecinos requieren, trabajando en forma coordinada (con) los tres niveles de gobierno”, escribió el mandatario estatal y dejó un número telefónico para realizar reportes (442 101 52 05).
Hasta el momento se reportan afectaciones en las colonias San Pablo, San Pedrito Peñuelas I, El Salitre, Menchaca I, El Parque, Santa María Magdalena, Peñuelas y Lomas de Menchaca, así como en las delegaciones Epigmenio González, Felipe Carrillo Puerto, Centro Histórico y Félix Osores Sotomayor.
Ante los daños a 1,200 viviendas, se habilitaron albergues municipales y estatales con alimentos y atención médica para aquellos que lo necesiten.
Asimismo, se solicitará la activación de fondos federales para apoyar económicamente a las familias afectadas por las lluvias.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.