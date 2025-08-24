Desalojan a personas de Parque Delta por incendio; no se reportan heridos

El incendio fue controlado por integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y no se registran víctimas.

El fuego inició alrededor de las 12:30 horas en la panadería del Soriana. Se presume que fue provocado por la combustión del aceite que había en una freidora industrial.

"En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, Colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora", detallaron los bomberos en X.

Muy mal mientras desalojan toda la plaza @liverpoolmexico de Parque Delta no atendió los protocolos de emergencia pic.twitter.com/95PqaS8KMm — vegons (@vegons) August 24, 2025

Personal de #ProtecciónCivil360, #BlindarBJ360 y Bomberos atendieron la emergencia que se presentó en Soriana de Parque Delta, donde se registró un incendio en la cocina. Se tomarán las medidas pertinentes tras la inspección del lugar. pic.twitter.com/WdnSM8tNcl — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 24, 2025

El humo se extendió por varias zonas de la plaza, por lo que el personal de vigilancia y elementos preventivos iniciaron con la evacuación.

Aunque socorristas de distintas corporaciones fueron desplegados en el lugar, no intervinieron pues no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas.

Suspenden las actividades del Soriana

La alcaldía Benito Juárez suspendió las actividades de Soriana hasta que se compruebe que se mitigaron todos los riesgos derivados del incidente.

“Nuestra prioridad es clara: proteger a las y los benitojuarenses. Desde el primer momento instruimos una respuesta inmediata y coordinada para poner a salvo a todas las personas en Parque Delta. No vamos a permitir que ningún establecimiento opere si no garantiza condiciones seguras para su personal y para los visitantes”, comentó el alcalde Luis Mendoza.