“Además tiene un transitorio que es un poco perverso, que dice que mientras no haya laboratorios en México puede entrar cualquier casco. La verdad es que estamos importando una serie de cascos que están entrando ilegalmente al país, que no deberían entrar”, explicó Gonzalo Peón, director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) en México.

Esto ha provocado que en el mercado mexicano se vendan cascos con certificaciones apócrifas, ya que son importados sin que una autoridad verifique que cumplan con los estándares de calidad.

La nueva Norma Oficial Mexicana para cascos de motociclistas deberá fortalecer el procedimiento de evaluación con un nuevo esquema de certificación que deberá avanzar para homologarse a certificaciones internacionales como la de Naciones Unidas (UN/ECE 22.05 o 22.06)

“Además de solucionar el tema del Frankenstein, alinearlo a algo que pueda permitir que haya una industria nacional y laboratorios en México que hagan las pruebas. También estamos promoviendo una nueva metodología de verificación de la calidad del casco”, comentó el director de ITDP México durante el diálogo ‘Seguridad que salva vidas: innovación y asequibilidad en cascos certificados’ realizado en el Senado.

En el caso de la certificación DOT, emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Peón considera necesario que los cascos sean sometidos a una nueva evaluación por un laboratorio independiente antes de entrar al mercado mexicano, pues la autoridad estadounidense solo aplica pruebas aleatorias y se basa en la información presentada por los propios fabricantes sobre sus cascos para avalarlos.

Peón señaló que en diciembre de este año se espera que se pueda concretar la actualización de la NOM sobre cascos certificados.