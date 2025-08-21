¿Cuándo depositan la beca Rita Cetina 2025, el primer pago del ciclo escolar 2025-2026?

¿Cuándo es el siguiente pago de la beca?

El pago se realizará una vez iniciado el siguiente ciclo escolar. En el caso de Educación Básica, las clases comenzarán el próximo lunes 1 de septiembre de 2025. Debido a que los pagos son bimestrales, hay probabilidad de que el siguiente depósito se realice durante octubre.

Sin embargo, aún no hay calendario asignado para las becas federales como Rita Cetina, Benito Juárez para bachillerato o Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios.

Próximo registro de la Beca Rita Cetina

El lunes 15 de septiembre de 2025 se abrirá el registro en línea , a nivel nacional, para que alumnas y alumnos de nuevo ingreso puedan solicitar el apoyo. El objetivo de la beca es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

El registro deberá ser hecho por madres, padres o tutores desde la plataforma oficial https://www.becaritacetina.gob.mx/ Para el trámite se requiere que también cuenten con la Llave MX, una herramienta de identificación digital del Gobierno de México.

Es obligatorio contar con ella para realizar el registro para esta beca, como a otros programas sociales y trámites. En caso de que no cuentes con ella, puedes guiarte con este tutorial para crearla en línea.

Además, deben verificar que los datos del estudiante estén actualizados en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). De lo contrario, habrá problemas para solicitar el apoyo.

Mamá, papá o tutor:



Antes de solicitar la Beca #RitaCetina, confirma que los datos de tu hija o hijo esten cargados correctamente en el SIGED. 👩‍🏫📲 pic.twitter.com/Of3kbW6QAb — BecasBenito (@BecasBenito) August 21, 2025

¿De cuánto es el apoyo?

Actualmente el programa está dirigido a estudiantes de nivel secundaria, en planteles públicos. Da un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a cada familia, más 700 adicionales por cada alumno adicional.

El apoyo se entregará de manera bimestral por cinco dispersiones, que contemplan los 10 meses de clases efectivos, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser el periodo vacacional.

Los estudiantes de secundaria podrán recibir la beca hasta un máximo de 30 meses.

Todos los pagos serán realizados por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar que reciben las familias de los beneficiarios.

Requisitos

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Tener Llave MX

Información requerida para el trámite:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Del estudiante:

CURP

🚨INFORMACIÓN IMPORTANTÍSIMA🚨



La persona mayor de edad que solicite la Beca #RitaCetina será la misma que deberá recoger la tarjeta del @bbienestarmx.



Cuando llegue el periodo de registro, ¡revisa bien los datos antes de confirmar!🧐



Que no se te pase 📝 pic.twitter.com/BfGhBrAwMN — BecasBenito (@BecasBenito) August 21, 2025

Coordinación Nacional de Becas cambia de nombre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó a inicio de agosto que la institución cambiará de nombre a Becas Bienestar, además de modificar su identidad visual.

“Este cambio de nombre e identidad refleja el compromiso que compartimos con millones de estudiantes en el país para garantizar que tengan acceso a una beca que transforme su vida y les permita alcanzar sus sueños”, informó el 8 de agosto.