"Vamos a seguir trabajando para que las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y alcancen sus metas académicas, sin importar su condición económica. Educación para la transformación”, dijo Mario Delgado, titular de la dependencia, durante un evento de entrega de apoyos escolares a familias de la Ciudad de México.

En el evento, la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, entregó uniformes y útiles escolares a 26,000 estudiantes de secundarias públicas en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca.

Anunció que durante la semana en curso se entregarán 347,000 tarjetas de apoyo para útiles escolares, para alcanzar una meta de 1.250 millones de plásticos.

¿Cuánto dan de apoyo con la Beca Rita Cetina?

Este año, la beca otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional, y en el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por becario o becaria.

En todos los casos, los pagos se realizan por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar que reciben las familias de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Rita Cetina?

Con estudiantes de secundaria:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

-No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Los alumnos de primaria y preescolar que disfrutaron de la Beca Benito Juárez en el ciclo escolar anterior (2023-2024) continúan recibiendo el apoyo económico ahora bajo la Beca Rita Cetina, siempre y cuando no hayan incurrido en alguna causa de baja. Al inicio de 2025, los denominados "becarios de continuidad" suman más de 5.6 millones de alumnos, detalla el gobierno mexicano.

¿Cuándo se abre el registro a nivel nacional?

La SEP informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea, a nivel nacional, para que alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria puedan acceder a la Beca Universal Rita Cetina.

Para ello, los padres y tutores deberán realizar la inscripción de los estudiantes asegurar este beneficio.