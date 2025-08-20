De riñas y decomisos a ataques con drones: disturbios en prisiones crecen

Sinaloa

En Sinaloa, el penal de Aguaruto se convirtió también en otro foco de atención. En lo que va del año se registraron varias riñas, la más reciente con un saldo de tres reclusos muertos y varios heridos.

El viernes 15 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa confirmó que se presentó una riña entre los reclusos, que posteriormente fue controlada.

El enfrentamiento dejó tres internos con heridas leves, quienes recibieron atención médica inmediata. Además, las autoridades informaron sobre el decomiso de siete armas cortas y ocho cargadores abastecidos. También se decomisaron objetos prohibidos y sustancias ilícitas:

- 9 teléfonos celulares

- 2 módems

- 1 radio de la marca Kenwood

- 2 bolsas de marihuana

- 4 bolsas de polvo blanco con las características de la cocaína

A este hecho se suma que desde inicios de año se inició con una serie de operativos y decomisos en el penal.

El 21 mayo, se registró una balacera acompañada de un intento de motín. Se reportó el uso de subametralladoras P90, armas capaces de perforar chalecos antibalas, con alcance de hasta 200 metros. Se informó además que autoridades localizaron entonces un túnel, una antena de internet satelital, armas, droga y otros objetos.

El túnel, tenía aproximadamente 15 metros de longitud y cinco de profundidad. Días después de ese decomiso, el 27 de mayo se informó que en un segundo operativo se volvió a realizar con el decomiso de armas, drogas y objetos prohibidos.

Operativos similares se registraron en julio, junio y agosto. En junio la revisión se llevó a cabo luego de que se registró una riña al interior del penal donde un interno falleció.

“Cada vez que se revisa se encuentran armas y ahora está claro que volvieron a aparecer. Hubo consecuencias como las que conocemos: una persona muerta y heridos”, declaró el gobernador Rubén Rocha Moya sobre los hechos.

Rocha Moya reconoció entonces la posibilidad de que existieran complicidades que permiten el ingreso de armas a las instalaciones.

Horas después de sus declaraciones, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó una nueva confrontación entre personas privadas de la libertad en el módulo 17 del penal de Aguaruto. El enfrentamiento dejó sin vida a tres internos, Marco “N”, Iván “N” y Eduardo “N”.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, del 2014 al 2024 el penal de Aguaruto manejó calificaciones reprobatorias durante sesis años no consecutivos, mientras que su más alta calificación es de 6.76 y fue el año pasado.

El diagnóstico resultó reprobatorio para el penal de Aguaruto en 2014 cuando tuvo de calificación 5; en 2015 cuando fue de 5.72; en 2016 cuando fue de 5.75 y en 2017 con 5.03. En 2018 alcanzó una calificación aprobatoria con 6.16.

En 2019 el penal de Aguaruto volvió a reprobar con 5.61 de calificación; en 2020 tuvo 5.32, en 2021 5.31 y en 2022 y 2023 aprobó con 6.16 y 6.03, respectivamente.

Aunque en el 2024 la calificación de 6.76 fue aprobatoria, la CNDH presentó observaciones graves sobre la desatención u omisión de los Derechos Humanos en el penal.