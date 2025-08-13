Registro a Vivienda para el Bienestar 2025: qué necesito y dónde inscribirme al programa

De acuerdo con la Conavi, una parte del precio de la vivienda se pagará con recursos de FinaBien y lo restante se determinará de acuerdo con los ingresos familiares. Esto se revisa cuando se realiza la visita a domicilio.

Primera etapa de Vivenda para el Bienestar

La Conavi infomó que se instalarán 58 módulos de registro en 20 entidades federativas:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

En total son 51 municipios, con el objetivo de recibir la documentación de las personas interesadas en participar en una de las 20,999 acciones de vivienda contempladas.

¿Cómo será el proceso de registro?

Es personal e intransferible y se realizará exclusivamente en los módulos habilitados. No se permite hacerlo por medio de representantes o apoderados.

Personal capacitado verificará la documentación, capturará los datos de cada solicitante en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro. Esta información servirá para perfilar la demanda y avanzar en la selección.

¿Qué documentos debo llevar?

Para registrarse, las personas deberán presentar en original y copia los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente) CURP actualizada Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fechas y horarios

Las fechas y los horarios de registro varían según la entidad y el municipio. El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos operarán con horarios extendidos o específicos. Se recomienda acudir en la fecha asignada para su localidad y con la documentación completa.

¿Cómo saber qué módulo te corresponde?

Las personas pueden consultar un mapa interactivo disponible en el micrositio del Programa, herramienta clave para identificar si en su estado o municipio habrá módulo de registro.

Este recurso permite ubicar con facilidad la sede correspondiente y conocer las fechas y horarios de atención, facilitando la organización de la visita para realizar el trámite: https://pvb.conavi.gob.mx

Solo debes hacer clic sobre tu estado y ahí aparece la lista de módulos que hay.

¿Qué sigue después del registro?

Terminado tu registro, la Conavi evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en la pagina oficial de la Conavi: www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

Posteriormente, se contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional.