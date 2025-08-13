Brugada anuncia apoyo de Útiles y Uniformes para 337,000 alumnos de secundaria

En total en la Ciudad de México recibirán el programa de Útiles y Uniformes Escolares un millón 250,000 estudiantes desde preescolar hasta secundaria, sin embargo a alumnas y alumnos de los otros niveles educativos les será depositado en la Tarjeta Bienestar para Niños y Niñas: Mi Beca Para Empezar con la que ya cuentan.

Los montos del apoyo de “Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026" quedarán de la siguiente manera:



✅Preescolar: $970

✅Primaria: $1,100

✅Secundaria: $1,180

✅CAM Laboral: $1,180#CapitalDeLaTransformación

Brugada destacó los nuevos programas e inversión que se realizará en las escuelas públicas de la capital.

“Para nosotros el mejor espacio público que hay que retomar son las escuelas. Las escuelas deben convertirse en el mejor espacio público porque ahí están los estudiantes horas y hay que apoyar todos para que puedan estudiar lo mejor posible”, afirmó.

Entre los programas están 1,2, 3 Por Mi Escuela, con el cual se destinarán dos millones de pesos por escuela, con la intervención de 500 planteles cada año.

“Consiste en renovar toda la escuela. Renovar, no significa hacer una sola prioridad de la escuela, es todo lo que requiera la escuela. Si la escuela necesita techumbre o necesita arreglar los baños o requiere arreglar el patio o necesita alguna otra mejora lo puedan hacer totalmente”, detalló la jefa de Gobierno.

Se suma Aula Digital, para equipar 500 escuelas por año con computadoras nuevas en nivel primaria y secundaria; Do, Re, Mi, Fa, Sol Para Mi Escuela, con el cual se equiparán con instrumentos musicales y maestros de música a todas las primarias y secundarias; Vida Plena Corazón Contento, con la visita de 200 profesionales de la salud mental cada 15 días a secundarias y preparatorias y Educación Utopía, para llevar de forma paulatina a las escuelas actividades extracurriculares: artísticas, culturales, deportivas, de ciencia y tecnología, así como idiomas.