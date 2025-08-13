Publicidad

CDMX

Brugada anuncia apoyo de Útiles y Uniformes para 337,000 alumnos de secundaria

La jefa de Gobierno destacó que en total 1.2 millones de estudiantes de la CDMX recibirán este apoyo; se realizarán programas para la mejora de escuelas y nuevas actividades.
mié 13 agosto 2025 01:15 PM
brugada utiles y uniformes cdmx.jpeg
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de tarjetas del programa Útiles y Uniformes Escolares para estudiantes de secundarias públicas de la CDMX en el Estadio GNP.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de tarjetas del programa Útiles y Uniformes Escolares para 20,000 estudiantes de secundarias públicas y anunció que esta semana se repartirán en las escuelas un total de 337,000 tarjetas.

“El Gobierno de la ciudad retoma para que puedan tener ustedes este apoyo de útiles escolares. De esta manera no hay distinción, hay recursos para que ustedes como padres de familia, madres o tutores puedan resolver el problema básico de que los niños y niñas vayan a estudiar”, dijo la mandataria en el Estadio GNP este miércoles.

En total en la Ciudad de México recibirán el programa de Útiles y Uniformes Escolares un millón 250,000 estudiantes desde preescolar hasta secundaria, sin embargo a alumnas y alumnos de los otros niveles educativos les será depositado en la Tarjeta Bienestar para Niños y Niñas: Mi Beca Para Empezar con la que ya cuentan.

Brugada destacó los nuevos programas e inversión que se realizará en las escuelas públicas de la capital.

“Para nosotros el mejor espacio público que hay que retomar son las escuelas. Las escuelas deben convertirse en el mejor espacio público porque ahí están los estudiantes horas y hay que apoyar todos para que puedan estudiar lo mejor posible”, afirmó.

Entre los programas están 1,2, 3 Por Mi Escuela, con el cual se destinarán dos millones de pesos por escuela, con la intervención de 500 planteles cada año.

“Consiste en renovar toda la escuela. Renovar, no significa hacer una sola prioridad de la escuela, es todo lo que requiera la escuela. Si la escuela necesita techumbre o necesita arreglar los baños o requiere arreglar el patio o necesita alguna otra mejora lo puedan hacer totalmente”, detalló la jefa de Gobierno.

Se suma Aula Digital, para equipar 500 escuelas por año con computadoras nuevas en nivel primaria y secundaria; Do, Re, Mi, Fa, Sol Para Mi Escuela, con el cual se equiparán con instrumentos musicales y maestros de música a todas las primarias y secundarias; Vida Plena Corazón Contento, con la visita de 200 profesionales de la salud mental cada 15 días a secundarias y preparatorias y Educación Utopía, para llevar de forma paulatina a las escuelas actividades extracurriculares: artísticas, culturales, deportivas, de ciencia y tecnología, así como idiomas.

