Delegado de FGR indagó a presidenta electa del Tribunal de Tamaulipas

Tania Contreras fue consejera jurídica del actual gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal. En junio de este año, resultó ganadora en la elección judicial y se convertirá en la Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas.

Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna dio trámite a la denuncia de Acción Nacional.

Contreras aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió el no ejercicio de la acción penal por el caso.

El documento que presentas forma parte de una denuncia interpuesta por el presidente del PAN en Tamaulipas durante mi campaña.



"La propia Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal al determinar que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos", dijo en redes sociales.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta semana que abrió una carpeta de investigación federal por el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fiscal coordinador de la FGR en Tamaulipas, ocurrido la tarde del lunes en la ciudad de Reynosa. La principal línea de investigación es un golpe que dieron autoridades federales a huachicoleros.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que de acuerdo con los primeros indicios recabados, el homicidio se caracterizó por una "inusitada violencia y brutalidad", lo que ha llevado a las autoridades a presumir "una alta probabilidad de que el ataque provenga de grupos de la delincuencia organizada".

El comunicado oficial señala que, días antes del crimen, la FGR, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instancias del Gabinete de Seguridad, dieron un duro golpe al crimen organizado, al decomisar más de un millón 80,000 litros de combustibles robados, nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques móviles de almacenamiento (frac tanks), además de otros vehículos y equipo industrial.

Aunque esta línea se perfila como la principal hipótesis del crimen, la Fiscalía aclaró que no se descarta ninguna otra posibilidad y que se agotarán todas las rutas que permitan esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Se informó además que las autoridades tuvieron también contacto inmediato con la familia de la víctima para manifestar su absoluta solidaridad, proporcionar apoyo permanente e informar, paso a paso, los avances de la investigación correspondiente y sus resultados.

La FGR aseguró que informará puntualmente a la sociedad sobre los avances de la investigación conforme se vayan obteniendo resultados. Este viernes confirmó el arresto de un implicado en el crimen.

Ernesto Vázquez fue asesinado el lunes durante un ataque en Reynosa, donde se encuentra la sede de la FGR estatal.

Videos evidenciaron como desconocidos arrojaron un artefacto explosivo a la camioneta en la que iba el funcionario quien logró sobrevivir a la primera detonación y abandonó el vehículo, sin embargo, los agresores volvieron a atacarlo a tiros.

Tamaulipas no es la entidad con más homicidios dolosos del país, pero sí un estado donde han ocurrido episodios de violencia extrema.

La entidad ocupa el lugar número 22 al concentrar el 0.9% de los 8,770 asesinatos ocurridos en el país.

Por su ubicación geográfica, Tamaulipas ha sido una tierra de constante disputa por parte de integrantes del crimen.

En el estado se tiene identificada la operación de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.

En su informe de 2025, la DEA alerta que también tiene presencia el Cártel de Sinaloa, sin embargo, tiene menor presencia, a diferencia del CJNG y Cártel del Noreste.

Estas agrupaciones criminales incurren en delitos como tráfico de drogas y de armas, extorsión, contrabando de mercancías, y tráfico de migrantes.