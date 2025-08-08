Detienen a un presunto responsable del atentado contra fiscal de Tamaulipas

"Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de “Los Metros”, facción del denominado 'Cártel del Golfo', que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona", informó en un comunicado la FGR.

La Fiscalía informó que este día se judicializará al detenido, y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

Ernesto Vázquez fue asesinado el pasado lunes durante un ataque en Reynosa, donde se encuentra la sede de la FGR estatal.

Videos evidenciaron como desconocidos arrojaron un artefacto explosivo a la camioneta en la que iba el funcionario quien logró sobrevivir a la primera detonación y abandonó el vehículo, sin embargo, los agresores volvieron a atacarlo a tiros.