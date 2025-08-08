Publicidad

Estados

Detienen a un presunto responsable del atentado contra fiscal de Tamaulipas

La autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para dar con todos los presuntos involucrados en el ataque al fiscal de la FGR de Tamaulipas.
vie 08 agosto 2025 01:06 PM
Atentado Tamaulipas
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, murió la en un ataque directo el lunes pasado.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, capturó al primero de los probables responsables del homicidio del fiscal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Las autoridades obtuvieron datos para dar con Jaret Roberto "H", presunto homicida, quien se encontraba en un centro de rehabilitación, en Reynosa, escondido. En el lugar también se encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

"Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de “Los Metros”, facción del denominado 'Cártel del Golfo', que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona", informó en un comunicado la FGR.

La Fiscalía informó que este día se judicializará al detenido, y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

Videos evidenciaron como desconocidos arrojaron un artefacto explosivo a la camioneta en la que iba el funcionario quien logró sobrevivir a la primera detonación y abandonó el vehículo, sin embargo, los agresores volvieron a atacarlo a tiros.

El martes pasado, la dependencia detalló que de acuerdo con los primeros indicios recabados, el homicidio se caracterizó por una "inusitada violencia y brutalidad", lo que ha llevado a las autoridades a presumir "una alta probabilidad de que el ataque provenga de grupos de la delincuencia organizada".

El comunicado oficial señala que, días antes del crimen, la FGR, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instancias del Gabinete de Seguridad, dieron un duro golpe al crimen organizado, al decomisar más de un millón 80,000 litros de combustibles robados, nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques móviles de almacenamiento (frac tanks), además de otros vehículos y equipo industrial.

