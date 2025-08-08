Detienen a un presunto responsable del atentado contra fiscal de Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, capturó al primero de los probables responsables del homicidio del fiscal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.
Las autoridades obtuvieron datos para dar con Jaret Roberto "H", presunto homicida, quien se encontraba en un centro de rehabilitación, en Reynosa, escondido. En el lugar también se encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.