Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Oaxaca alista demanda contra Adidas por diseño de zapatillas

El gobernador Salomón Jara informó que presentará una denuncia por el presunto plagio de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag realizado por Adidas y el diseñador Willy Chavarría.
mié 06 agosto 2025 04:57 PM
salomon jara adidas demanda.jpg
Gobierno de Oaxaca prepara demanda contra Adidas por presunto plagio de diseños artesanales.

El gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara, adelantó este martes que preparará una demanda legal contra la marca internacional Adidas por el presunto plagio de diseños artesanales en su modelo de calzado denominado “Oaxaca Slip-On”, diseñado por el estadounidense Willy Chavarría.

Este martes, en conferencia de prensa, Jara se pronunció sobre el tema y acusó que el diseñador presentó este modelo de huarache reinterpretado, pero que es propio de Oaxaca.

Publicidad

"Estos huaraches son del estilo de Yalálag—población de la región de la Sierra Norte de Oaxaca—...es un huarache muy bonito, pero si vamos a pedirle a nuestros hermanos yalálagtecosque trabajemos juntos para meterle una denuncia a este...", dijo en conferencia de prensa.

Horas después de esta declaración, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA) emitió un comunicado en el que rechazó el caso de presunta apropiación cultural cometido por el diseñador Willy Chavarria y la empresa Adidas.

Lee más:

Diseños
Tendencias

México lucha contra el plagio de diseños indígenas

La dependencia acusó que el modelo "Oaxaca Slip-On" fue presentado sin autorización ni reconocimiento a la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuyos huaraches tradicionales fueron utilizados como base estética del calzado.

“La adopción de elementos culturales de nuestros pueblos originarios con fines comerciales, sin consentimiento libre, previo e informado, constituye una violación a sus derechos colectivos y transgrede la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, informó la SECULTA.

La dependencia señaló que este acto invisibiliza a los verdaderos creadores del patrimonio cultural y reduce dinámicas históricas de despojo, por lo que exigió la suspensión inmediata de la comercialización de este modelo, un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad oaxaqueña de Yalalag, así como el reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados.

Las adidas Oaxaca Slip-On fueron presentadas recientemente en el Museo de Arte de Puerto Rico. La zapatilla es parte de las iniciativas de adidas Originals en Puerto Rico.

Expansión Política buscó el posicionamiento de Adidas respecto a esta polémica, sin embargo aún no se tiene información al respecto.

Publicidad

Grandes marcas acumulan denuncias por presunto plagio

En los últimos años, en Oaxaca y diversas dependencias del Gobierno de México se ha denunciado públicamente a reconocidas marcas internacionales de moda por el presunto plagio y uso indebido de diseños textiles tradicionales de comunidades indígenas y afromexicanas.

Entre los casos más sonados se encuentra el de la firma francesa Isabel Marant, que en 2015 fue señalada por utilizar patrones característicos del municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, en una de sus colecciones. Aunque la diseñadora negó el plagio, la presión pública llevó a un reconocimiento parcial del origen del diseño.

Años después, en 2019, la marca Carolina Herrera también fue acusada de apropiación cultural por incluir bordados similares a los de Tenango de Doria, Hidalgo, en una línea de ropa diseñada por Wes Gordon.

Te puede interesar:

vestidos Carolina Herrera
México

El gobierno de México acusa a Carolina Herrera de apropiación cultural

La entonces secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, envió una carta oficial exigiendo explicación y respeto al patrimonio indígena. Si bien, la marca respondió que se trataba de un homenaje, en este caso no ofreció reparación.

En 2018, artesanas de Aguacatenango, Chiapas, denunciaron ser víctimas de plagio por parte Zara, la marca española de moda, la cual replicó uno de sus bordados tradicionales en un modelo de sus blusas.

En 2021, la marca Mango también fue acusada de plagio por supuestamente copiar diseños textiles de comunidades indígenas mexicanas, específicamente de Tenango de Doria en Hidalgo, así como patrones de Oaxaca y Chiapas.

En ese mismo año, la Secretaría de Cultura federal dirigió cartas a las marcas Zara, Anthropologie y Patowl en las cuales se pronunció en contra de la apropiación cultural indebida y hizo un llamado a explicar públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras.

En el caso de Zara, el llamado se hizo ante la pieza identificada como “Vestido midi de escote pico y manga corta. Detalle de bordados combinados a contraste. Cinturón lazada en mismo tejido. Bajo con aberturas laterales”, la cual tomó elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres, quienes elaboran cada lienzo desde las materias primas; es tejido en telar de cintura y refleja símbolos ancestrales relacionados con el medio ambiente, historia y cosmovisión de la comunidad.

A su vez, Anthropologie ofreció la pieza “Pantalones cortos bordados Marka, de Daily Practice by Anthropologie”, perteneciente a la colección “Daily Practice by Anthropologie”, donde se identificaron elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

En la colección “TOPS”, de la empresa Patowl, se identificaron diversas camisetas estampadas, donde se observó una copia fiel de la indumentaria tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, donde las piezas son elaboradas a mano con la técnica llamada “hazme si puedes”.

Desde 2022, México cuenta con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual reconoce los derechos colectivos sobre expresiones culturales y busca evitar su uso sin consentimiento previo, libre e informado.

Publicidad

Tags

Oaxaca Cultura

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad