No solo el Mayo Zambada, ellos son los narcos mexicanos que libraron la pena de muerte en EU

Tres capos mexicanos respiraron tranquilos tras conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitó la pena de muerte por los delitos que se les imputan: Ismael Zambada García, alias "El Mayo" y jefe histórico del Cártel de Sinaloa; así como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alías "El Viceroy", libraron la pena capital, no así su reclusión en prisiones estadounidenses.
El Mayo Zambada y otros narcos que libraron la pena de muerte en EU
El Mayo Zambada
Ismael "El Mayo" Zambada, acusado de 17 cargos de delitos graves, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas, fue detenido en julio de 2024, lo que desató una guerra entre integrantes de los grupos criminales de “La Chapiza” y “La Mayiza” en el estado de Culiacán.
Previamente, la Administración de Control de Drogas (DEA) lo calificó un hombre “peligroso”. En su ficha de búsqueda se le describe de tez blanca, de 1.75 metros y de 75 kilos. Nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, una comunidad de Culiacán, Sinaloa y actualmente tiene 77 años. Se le ubica como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
Antes de su ascenso fue integrante del Cártel de Guadalajara. Trabajó con criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero .
Actualmente está preso en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, en donde se presentó a su primera audiencia el viernes 13 de septiembre de 2024.
Rafael Caro Quintero
En febrero de 2025 se extraditó a EU a Rafael Caro Quintero, “Don Rafa” o el “Narco de Narcos" como también se le conoce. Hace 40 años acaparó las portadas de los periódicos porque se le detuvo por ser el presunto asesino de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) además de enviar narcóticos a suelo estadounidense.
Caro Quintero pasó 28 años de prisión, entre los penales federales de Almoloya de Juárez, hoy "Altiplano", y Puente Grande, Jalisco. Y aunque recibió una sentencia de 128 años se acortó gracias a las apelaciones y amparos que desembocaron en su liberación en agosto de 2013. Dos años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el amparo que le dio la libertad y ordenó de nuevo su detención.
Según las autoridades mexicanas y estadounidenses, Caro Quintero volvió a operar en la misma región donde en los años 80 generó un emporio de tráfico de drogas y lideró el Cártel de Caborca.
"Desde entonces (2022), 'Los Chapitos' han estado luchando contra su organización (Cártel de Caborca) por el control de la región del desierto de Sonora, una ruta de tráfico crucial a través del estado mexicano de Sonora hasta la frontera con Arizona", revela un informe de la DEA.
El narcotraficante nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, mismo municipio donde nació "El Chapo" Guzmán. Actualmente tiene 73 años y está preso en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York.
Hermano del “Señor de los Cielos"
Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, es hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Señor de los Cielos’, llamado así porque fue de los primeros en utilizar avionetas a finales de la década de 1990 para transportar drogas, y quien murió en 1997 en la Ciudad de México cuando se sometía a una cirugía estética para cambiar su apariencia.
“El Viceroy” asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes.
Nació el 16 de octubre de 1962 en Navolato, Sinaloa. Actualmente tiene 62 años. Fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila. En junio de 2015, se le dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada y posteriormente se le dictó una sentencia de 28 años de prisión los que pasaba en el panal de Puente Grande, Jalisco.
Sus alias son "Andrés Carillo" y "El Viceroy". Al momento de su detención se identificó como Jorge Sánchez Mejía, aunque posteriormente reconoció su identidad.
“El Viceroy” fue trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025 como parte del grupo de 29 presuntos delincuentes solicitados por la justicia estadounidense.
Durante su audiencia del 23 de abril de 2025, el representante de la Fiscalía planteó a la jueza Jean Marie Azrack que “El Viceroy” está en búsqueda de un acuerdo.
“Se ha estado negociando desde hace dos meses y creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo”, dijo el fiscal ante la corte federal para el distrito Este de Nueva York en Brooklyn.
Actualmente está preso en EU y se prevé una audiencia el 30 de septiembre de 2025, en donde se definirá si "El Viceroy" evita el juicio al declararse culpable de alguno de los delitos que se le imputan.