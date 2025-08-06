No solo el Mayo Zambada, ellos son los narcos mexicanos que libraron la pena de muerte en EU

El Mayo Zambada

Ismael "El Mayo" Zambada, acusado de 17 cargos de delitos graves, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas, fue detenido en julio de 2024, lo que desató una guerra entre integrantes de los grupos criminales de “La Chapiza” y “La Mayiza” en el estado de Culiacán.

Previamente, la Administración de Control de Drogas (DEA) lo calificó un hombre “peligroso”. En su ficha de búsqueda se le describe de tez blanca, de 1.75 metros y de 75 kilos. Nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, una comunidad de Culiacán, Sinaloa y actualmente tiene 77 años. Se le ubica como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Antes de su ascenso fue integrante del Cártel de Guadalajara. Trabajó con criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero .

Actualmente está preso en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, en donde se presentó a su primera audiencia el viernes 13 de septiembre de 2024.

Localidad de El Álamo, Sinaloa, donde nació "El Mayo" Zambada. (Foto: Google Maps)

Rafael Caro Quintero

En febrero de 2025 se extraditó a EU a Rafael Caro Quintero, “Don Rafa” o el “Narco de Narcos" como también se le conoce. Hace 40 años acaparó las portadas de los periódicos porque se le detuvo por ser el presunto asesino de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) además de enviar narcóticos a suelo estadounidense.

Caro Quintero pasó 28 años de prisión, entre los penales federales de Almoloya de Juárez, hoy "Altiplano", y Puente Grande, Jalisco. Y aunque recibió una sentencia de 128 años se acortó gracias a las apelaciones y amparos que desembocaron en su liberación en agosto de 2013. Dos años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el amparo que le dio la libertad y ordenó de nuevo su detención.

Según las autoridades mexicanas y estadounidenses, Caro Quintero volvió a operar en la misma región donde en los años 80 generó un emporio de tráfico de drogas y lideró el Cártel de Caborca.

"Desde entonces (2022), 'Los Chapitos' han estado luchando contra su organización (Cártel de Caborca) por el control de la región del desierto de Sonora, una ruta de tráfico crucial a través del estado mexicano de Sonora hasta la frontera con Arizona", revela un informe de la DEA.

El narcotraficante nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, mismo municipio donde nació "El Chapo" Guzmán. Actualmente tiene 73 años y está preso en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York.