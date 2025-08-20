Publicidad

México

Guatemala reporta llegada de 100 mexicanos por violencia

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, afirmó que varios de los familiares de los que pidieron refugio están detenidos y enfrentan un proceso penal.
mié 20 agosto 2025 03:24 PM
El Instituto Migratorio de Guatemala informó que las familias mexicanas llegaron al departamento de Huehuetenango "como consecuencia de la violencia que afecta al estado de Chiapas”.

Alrededor de 100 mexicanos ingresaron a Guatemala para pedir refugio, reportó el Instituto Migratorio de ese país.

En un comunicado, el instituto detalló que las familias mexicanas llegaron al departamento de Huehuetenango como “consecuencia de la violencia que afecta al estado de Chiapas”.

“De acuerdo con información del Ministerio de la Defensa Nacional, la Gobernación Departamental de Huehuetenango y la Municipalidad de La Democracia, desde el 10 de agosto se ha producido este movimiento migratorio, en el cual alrededor de 100 personas han sido albergadas en la Escuela de la Aldea Guailá”, detalló.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó además que se analiza la posibilidad de otorgar el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias para regularizar la situación de los mexicanos en ese país.

Afirmó además que el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México ya estableció comunicación sobre el tema y el cónsul de México en Quetzaltenango, junto con las autoridades locales, “realizaron un recorrido conjunto por el área mencionada”.

Gobernador Chiapas: refugiados son familiares de criminales

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, afirmó que varios de los familiares de los que pidieron refugio están detenidos y enfrentan un proceso penal

A través de X, el mandatario estatal negó que exista un desplazamiento forzado en la frontera sur, pues considera que hay una estrategia para desacreditar a su administración.

De acuerdo con el gobernador, algunos de los que huyeron de Chiapas y se resguardaron en la aldea Guailá, en Huehuetenango, tienen familiares detenidos que enfrentan un proceso penal.

"Es necesario que sepan que respecto a las personas que se fueron del ejido Sabinalito, Frontera Comalapa, y ahora se resguardan en Guatemala, les informo que varios de los familiares de ellos están detenidos enfrentando un proceso penal.

"Me duele reconocer que, aunque no fue en mi tiempo, el tejido social se coludió con el crimen organizado. Hubo una organización llamada ‘El Maíz’, liderada por ‘El Colocho’, persona que se encuentra con total impunidad en Guatemala, donde en esos tiempos se cometieron muchos cobros de piso, extorsiones y desapariciones de personas que fueron el resultado de una ausencia del Estado de Derecho", comentó.

Eduardo Ramírez acusó que los grupos criminales en Guatemala quieren sembrar la idea de los desplazamientos forzados para desestabilizar la paz en la entidad que gobierna.

"La delincuencia organizada que opera en el vecino país de Guatemala quiere desacreditar nuestra estrategia de seguridad pública que ha dado tranquilidad y paz social a Chiapas, tratando de menoscabar nuestras acciones y querer infundir que en Chiapas hay desplazamientos forzados por la delincuencia", apuntó.

