Guatemala reporta llegada de 100 mexicanos por violencia

“De acuerdo con información del Ministerio de la Defensa Nacional, la Gobernación Departamental de Huehuetenango y la Municipalidad de La Democracia, desde el 10 de agosto se ha producido este movimiento migratorio, en el cual alrededor de 100 personas han sido albergadas en la Escuela de la Aldea Guailá”, detalló.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó además que se analiza la posibilidad de otorgar el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias para regularizar la situación de los mexicanos en ese país.

Afirmó además que el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México ya estableció comunicación sobre el tema y el cónsul de México en Quetzaltenango, junto con las autoridades locales, “realizaron un recorrido conjunto por el área mencionada”.

Huehuetenango acoge a familias mexicanas desplazadas por la violencia en Chiapas. ➡️ https://t.co/qomePwZZsi pic.twitter.com/fExIkfrcYv — Migración Guatemala (@MigracionGuate) August 19, 2025

Gobernador Chiapas: refugiados son familiares de criminales

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, afirmó que varios de los familiares de los que pidieron refugio están detenidos y enfrentan un proceso penal

A través de X, el mandatario estatal negó que exista un desplazamiento forzado en la frontera sur, pues considera que hay una estrategia para desacreditar a su administración.