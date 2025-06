Cuando pase la emergencia, la Secretaría de Bienestar realizará censos de los damnificados, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes sobrevoló las zonas afectadas con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

El reporte oficial contabiliza daños en 39 municipios de Oaxaca. Nueve de ellos, incluyendo Santiago Pinotepa Nacional, son los más afectados. Sin embargo, la presidenta reconoció que todavía falta llegar a las localidades lejanas.

“Afortunadamente, no hubo muchas afectaciones, hay que decirlo; las mayores afectaciones están en Oaxaca, pero sí hay algunas comunidades aisladas. Entonces está trabajando Defensa, Marina, para poder apoyarlas", declaró este viernes.

Adelina Toscano, madre de Balam, en uno de los cuartos afectados por el agua del huracán "Erick". (Foto: Cortesía Balam Toscano)

Balam considera que todavía son insuficientes los apoyos gubernamentales. La primera falla que señala es la falta de un sistema de alerta adecuado para su comunidad, que desde siempre carece de señal telefónica y acceso a internet. Y, pese a esa situación, los avisos para evacuar o tomar medidas de prevención ante un huracán se dan a través de redes sociales principalmente.

“Mis vecinos y familiares que están más adentro del pueblo no tienen comunicación, no sabían que teníamos que salir. Eso se me hace una falta gravísima de que no llegara nadie a advertirnos”, reprocha.

“No se perdió ninguna vida, pero esas vidas siguen en peligro por las afectaciones, puede haber infecciones, lesiones y no hay un apoyo directo hacia eso”, agrega.