"Afinidad con la 4T no me resta imparcialidad ni independencia": ministra Yasmín Esquivel

Algunos contendientes se han quejado de falta de equidad en la contienda, han dicho que es difícil competir con candidatos que están en funciones, también por la exposición y los recursos...

Primeramente, tiene sus ventajas y desventajas ejercer la función y estar en campaña. Y una de las desventajas es el tiempo. Los candidatos que estamos en la función tenemos limitado el tiempo para hacer campañas ¿Por qué? Porque hay que estudiar los expedientes, hay que estar en las sesiones y hay que atender la audiencia pública.

Luego, el problema es que efectivamente se rompe el quórum en caso de que alguno, en el caso de la Corte (...) o en las salas tomáramos licencia las (ministras) que estamos participando, y lo mismo sucede en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito porque tendríamos entonces que tener secretarios que estén sustituyendo a los magistrados, se romperían también estos equilibrios que hay adentro internamente en los órganos colegiados, entonces tiene sus ventajas y sus desventajas.

'Hay afinidad, pero soy independiente'

La exmagistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX admite su "afinidad" con la llamada 4T, rechaza haber recibido "línea" y da por zanjada la polémica por su tesis de licenciatura.

También asegura que ha sido respetuosa de las reglas impuestas por el INE para las campañas judiciales, que concluyen este miércoles y, sin mencionar cifras, sostiene que sus gastos se han ceñido al tope de 1.4 millones de pesos.

"Puntualmente estamos nosotros cumpliendo con la normatividad que establece el propio INE", subraya.

Reunirse con determinadas organizaciones o gremios, como hemos visto en su su campaña ¿No le resta a la equidad a esta contienda? ¿No es en detrimento de las postulaciones de otros candidatos?

Algunos sindicatos han invitado a algunos candidatos a platicar acerca de la reforma al Poder Judicial. El INE ha establecido sus reglas, que deben invitar a todos los candidatos, a los 64 y por lo menos deben acudir 32 a la cita para que pueda haber equidad o igualdad en la contienda. Yo no coincido con esa regla, sin embargo, soy respetuosa de las determinaciones que emita el INE.

¿No ha faltado usted a ninguna regla?

A ninguna regla.

¿Cómo ha vivido la campaña?

Sí ha sido difícil, justamente por las reglas que se han puesto.

¿Cómo se ha acercado la gente? ¿Cuál es la experiencia que ha tenido?

El INE ha puesto reglas muy estrictas que han impedido que se publiciten las candidaturas, como quizá hubiera sido lo adecuado. Sin embargo, lo importante es que hay que respetar a la autoridad electoral, eso es lo más importante. Por otro lado, la campaña que ya está finalizando, faltan unos cuantos días, finalizando en este momento la campaña, lo que yo les puedo comentar a ustedes es que ha sido una experiencia enriquecedora.

El diagnóstico sobre que no hay justicia en México es gravísimo, es más grave del que se pueda ver desde el escritorio. La salida a los barrios, unidades habitacionales, colonias, pueblos, plazas públicas, nos ha permitido tener este contacto con la comunidad, que ha sido definitivamente enriquecedor en todos los aspectos. No tan solo en el aspecto humano, sino también en un aspecto de conocimiento, de lo que está aquejándole a la gente, a la población.

¿Han sido suficientes los topes de campaña impuestos por el INE?

Los topes de campaña en el caso de los ministros es cerca de 1.4 millones de pesos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, ni los partidos políticos, ni el gobierno, nos dan a los candidatos recursos públicos, que están además prohibidos, ni recursos privados.

Los recursos que gastamos son de recursos personales de cada candidato. A mí me parece que ha sido suficiente la cantidad. Nosotros no hemos gastado esa cantidad y me parece que ha sido suficiente ese monto.

¿Qué responde a quienes consideran que algunos negativos en el caso de su postulación son el asunto polémico de su tesis, por un lado, y por otro, su afinidad con un proyecto político que gobierna?

El asunto de la tesis es un asunto concluido. Los tribunales han determinado que soy la autora de la tesis. Tengo el certificado de derechos de autor, que yo soy la única autora de esa tesis. Ha resuelto ya y está totalmente concluido.

Y por el otro lado, hay una afinidad en cuanto a principios, principios fundamentalmente de honestidad y de honorabilidad. Y lo importante para el juzgador es que se apegue a la Constitución, en esta Constitución donde establece los derechos y obligaciones de la persona.

La función del Pleno de la SCJN es vigilar que todos cumplan la Constitución y que los derechos humanos de las personas se protejan. Entonces, la afinidad existe en los principios. Sin embargo, yo nunca he recibido una llamada telefónica de ningún partido político para pedirme que resuelva en determinado sentido, ni de tampoco de ninguna autoridad.

¿No le resta imparcialidad e independencia?

Absolutamente (no). Tengo 25 años en la impartición de justicia. He transitado por diferentes gobiernos de diferentes partidos políticos y nunca me han solicitado que resuelva yo en determinado sentido.

Sobre los privilegios de la Corte ¿Qué piensa de ellos? ¿Cómo se piensa separar de lo que criticaba el expresidente (AMLO)?

Lo que es importante comentarle es que los salarios los establece la Cámara de Diputados, no los establecen los ministros, no los establecen los juzgadores. Entonces, si el sueldo que establece la Cámara de Diputados es alto o es bajo, es un criterio que lo determinan los legisladores, no lo determinan los ministros.

Segundo, nosotros estamos en este momento percibiendo, a partir de enero del 2025, menos del sueldo de lo que gana la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, menos de ese sueldo en cumplimiento al 127 constitucional.