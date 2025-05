El vínculo entre redes sociales y delincuencia enciende alertas en autoridades

Autoridades buscan romper relación redes y crimen

En los últimos meses, autoridades federales y locales han puesto lupa al uso de redes sociales por parte de organizaciones criminales, así como a la apología del delito que cantantes hacen en sus interpretaciones.

Al respecto, iniciaron con campañas y estrategias para promover música con otros contenidos alejados de la apología a la violencia como México Canta , concurso que busca apoyar nuevos talentos y generar oportunidades creativas para que las y los jóvenes puedan acceder al ámbito profesional de la industria musical.

Mientras que en las entidades federativas, las autoridades han apostado por endurecer las sanciones contra artistas que con en sus interpretaciones cometa apología, como es el caso de Michoacán.

Aunque las autoridades de Seguridad ya dieron un primer golpe con el cierre de 39 cuentas de TikTok que eran usadas por el crimen para reclutar jóvenes, el académico Sergio Aguayo consideró que aún queda pendiente implementar una estrategia de seguridad que atienda esta problemática de fondo.

En tanto Toledo Hidalgo aseveró que el verdadero problema radica en cómo las plataformas mismas facilitan este tipo de interacción sin ofrecer suficientes barreras de protección, por lo que la moderación de contenidos debe ir más allá de los filtros automáticos, en tanto que abordar la razón misma por la cual los jóvenes se sienten atraídos por este tipo de narrativas, debe ser una prioridad.

"No se trata de bloquear TikTok, sino de educar y formar una resistencia crítica a los mensajes peligrosos que circulan en estas plataformas. Porque si los cárteles están ganando terreno en el mundo digital, es nuestra responsabilidad actuar no solo para proteger a los jóvenes, sino para reconstruir las narrativas que realmente los conecten con su futuro, con alternativas que no impliquen entrar en el juego criminal de la violencia", dijo.