Simulacro Electoral de personas con discapacidad evidencia fallas en boletas

“La plantilla braille que tiene las listas sí funciona porque viene rotulada con los diferentes partidos políticos que están en las candidaturas, pero las boletas no cuentan con ninguna identificación en braile ni nada que les haga identificarla ya sea para la alcaldía para el gobierno, para el diputado, pues todas son iguales”, expresó el habitante de la alcaldía Venustiano Carranza.

Por ello, el hombre quien padece ceguera desde hace más de 20 años hizo un llamado a las autoridades para que las boletas tengan algún tipo de diferenciador, pues al momento de ejercer el voto puede elegir alguna opción que no se haya elegido para ese puesto de elección popular. Al final, lo auxilió su compañera Carmen Ruiz.

Al respecto, Norberto Ramírez, subdirector de Educación Cívica del IECM, aseguró que es un tema que se atenderá en elecciones posteriores, ya que las papeletas para las votaciones del 2 de junio del 2024 ya están impresas, aunque, aceptó que es un tema primordial de atender para personas con discapacidad visual como el caso de Omar.

“Es muy importante, porque como mencionaba, nosotros le podemos decir, pero la intención es que la persona pueda ejercer su voto de manera libre e individual, que sería una inclusión total, que es lo que estamos buscando. Que bueno que nos hizo esa observación”, declaró a Expansión Política durante el ejercicio que se realizó en la alcaldía Álvaro Obregón.

Norberto Ramírez, aseguró que en caso de que las personas con discapacidad que no encuentre algún material que le beneficie para que ejerza su votación, “tiene que solicitárselo primero al presidente de la casilla, en caso de que no tuviera el material, personal del INE y del IECM podrán solicitarlo para que llegue a la casilla”.

Omar Lezama acudió acompañado de su perro guía al ejercicio de simulación del voto. (Foto: Dolores Luna)

Luis Alfonso García García, de 27 años, integrante del Centro de Educación Especial Sembradores, S.C., comparte que no es la primera vez que vota y que en ocasiones anteriores, en la casilla cercana a su domicilio ubicado en el municipio de Tultitlán, Estado de México, no ha visto tanta accesibilidad.

“He visto algunas fallas, no hay rampas para sillas de ruedas. La penúltima vez que yo voté, creo que todavía no había braille, pero no vi personas con discapacidad visual. Ahorita será checar cuando sean las votaciones y ver esos puntos”, expresó a Expansión Política.

Luis Alfonso ya ha ejercido su derecho a votar por lo que detectó algunas fallas en las casillas para personas con discapacidad. (Foto: Dolores Luna)

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, aseguró que se habilitarán más de 13,000 casillas para encontrar material electoral que podrán utilizar las personas con discapacidad, “algo en lo que el IECM ha trabajado por dos décadas”.

“En algunos domicilios particulares es donde cuesta más el tema de las casillas electorales. A veces, la infraestructura urbana no cuenta con lo adecuado para llegar a esos oasis de idoneidad”, aceptó.