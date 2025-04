Monreal: “Se pidió a concesionarios no difundir spot de EU, pero no atendieron”

“Se los advierto ahora, vamos a buscar la manera de cómo modificamos la ley para que se convierta en una norma obligatoria y no sólo sea una misiva de solicitud a los concesionarios, sino que sea una taxativa obligatoria en la ley establecida”, dijo el morenista.

Según Monreal, se detectaron los mensajes y se buscó frenarlos, pero los concesionarios hicieron caso omiso por privilegiar los contratos económicos.

“Sí se detectaron a tiempo, el gobierno envió una misiva, estoy enterado, a los distintos concesionarios de medios de comunicación nacionales, pero no se atendió. La única manera de que se atienda obligatoriamente una medida de tal magnitud es modificando la ley", indicó.

"El Estado mexicano lo que hizo a través de la Secretaría de Gobernación, es enviarles una misiva a los medios de comunicación para que no los transmitieran. Los medios de comunicación recibieron un pago por la transmisión de esos mensajes y a juicio de los concesionarios o sus directores no violaba la Constitución y la ley al transmitirlos", contó Monreal.

“Como no hay una ley que prohíba, los concesionarios han hecho caso de sus contratos económicos. Como concesionarios no tienen una prohibición tajante sobre este tipo de anuncios, difundirlos, por eso nosotros no creemos que sea con buenas intenciones o con llamados, o con cartas como se puede frenar un tipo de campañas como esta y por eso tenemos que hacerlo de manera muy rápida”, abundó.

Monreal encabezó hoy la sesión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en donde todas las fracciones parlamentarias se unificaron en rechazo a los mensajes.

Para el líder de Morena ese mensaje del gobierno vecino “nos parece inapropiado, agresivo y además desproporcionado y además violenta a toda la parte que hemos luchado por frenar la discriminación. Promueve la discriminación”. Descartó que sea viable enviar una nota diplomática y es mejor reformar la ley.

Además consideró que es una injerencia de medios u organizaciones extranjeras en nuestro país, y si bien pueden promover turismo e inversiones, “no pueden promover este tipo de mensajes desproporcionados y discriminatorios, persecutorios, que no pueden permitirse en nuestro país”.

El panista Federico Döring advirtió que los promos del gobierno de Estados Unidos sí viola el artículo 2 de la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por tanto exigió que la Secretaría de Gobernación y el “menguado” Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inicien los procedimientos de ley por la difusión de los mensajes.

Elías Lixa, líder de los diputados federales de Acción Nacional (PAN), demandó a Gobernación intervenir y aplicar la ley, y criticó que el gobierno esté “distraído en otras cosas”.

Eso requiere una explicación –advirtió- y si bien “lo que abunda no sobra”, la ley como está ya es suficiente para actuar, pero hay una omisión.

“Lo cierto es que hay un mensaje en este país de un gobierno extranjero que la única forma en la que deba de circular, si es que debiera, o sea, estoy suponiendo sin conceder, es con la autorización de Gobernación y es claro que este mensaje es violatorio de la dignidad de las personas”, acusó el panista.

El coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, emplazó al gobierno federal a enviar una carta diplomática al gobierno estadounidense por el promo y criticó la debilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum al sólo criticarlos.

“Veo que el Gobierno Federal no es contundente. No basta con decir que no se está de acuerdo. Pues claro, que nadie le está de acuerdo, si usted pregunta aquí, pues ninguno está de acuerdo e incluso estamos ofendidos'', señaló.