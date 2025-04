Johnson llega a México con un reto: pasar de la 'fría' relación a la cooperación

El perfil del nuevo embajador de Estados Unidos permite discernir cuáles serán sus prioridades como representante del gobierno de Trump: tiene experiencia en lucha contra el narcotráfico.

“Es una figura fuerte, estuvo en El Salvador, trabajó de manera directa con (Nayib) Bukele. Tiene una línea de acción más dura, más rígida, sin contemplación, con decisiones fuertes, firmes, claras y efectivas. El embajador viene para ayudar a resolver los problemas de cárteles y narcotráfico. Antiguamente como que había paliativos, pero ahora se quieren acciones firmes”, agrega Soto.

Cuando nominó a Johnson, el presidente republicano anunció parte de lo que esperaba con su nuevo embajador: “Juntos, vamos a poner fin a los crímenes de los migrantes, detener los flujos ilegales de fentanilo y otras drogas peligrosas a nuestro país, y hacer a Estados Unidos seguro otra vez”,

El mismo Jonhson lo ha confirmado. Ante congresistas estadounidenses ofreció combatir a los cárteles de la droga, así como velar por los estadounidenses que viven y visitan México.

“Esto incluye trabajar con las autoridades mexicanas para desmantelar los cárteles de la droga que siembran la violencia y hacer frente al azote de las drogas ilegales que infligen un daño tremendo a las comunidades tanto de Estados Unidos como de México”, dijo en marzo pasado.

Ronald Johnson fue embajador en El Salvador. (Foto: José Cabezas/Reuters)

Jesús Juárez, internacionalista y profesor de la Universidad Intercontinental, afirma que su experiencia como exembajador en El Salvador le servirá para priorizar la agenda de Trump: lucha contra el narcotráfico y seguridad.

El gobierno de Trump ha puesto enfásis en su lucha antinarco, en particular contra el tráfico de fentanilo. En sus primeros meses de gobierno designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles, pidió el envío de presuntos delincuentes para que enfrenten a la justicia estadounidense y amenazó a México con aranceles si no contribuye a disminuir el tráfico de drogas.

Respeto y colaboración

Tras la confirmación de Ron Johnson como el próximo embajador, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que habrá comunicación, pero "siempre" pedirá respeto. También rechazó eventuales acciones unilaterales en contra de los cárteles en territorio mexicano.

Será recibido. Y lo que siempre vamos a pedir: respeto, respeto y colaboración en el marco de nuestra Constitución”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Jesús Juárez, internacionalista y profesor de la Universidad Intercontinental, considera que, al ser el representante del primer socio comercial de México, Sheinbaum tendrá que mantener una relación cordial con Ron Johnson.

“La presidenta tendrá que reunirse con él. No se trata de que si lo aceptas o me lo aceptas a veces, es me lo aceptas, porque como es Trump, se le puede ocurrir otro 25% de aranceles”, plantea Juárez.

Debido a la política arancelaria, la relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto tensa. El T-MEC propició que México "librara" algunas tarifas, pero no al acero, aluminio y componentes automotrices.

La presidenta Sheinbaum ha pedido un trato preferencial para México y, para obtenerlo, confía en el diálogo entre funcionarios de ambos gobiernos.