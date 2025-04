Sheinbaum rechaza spots de Kristi Noem y alista reforma para prohibirlos

Sheinbaum: quienes buscan ayuda en el extranjero, son vendepatrias

Por la tarde, al encabezar los 111 años de la Defensa del Puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quienes recurren al extranjero para buscar ayuda a los problemas de México, son "vendepatrias".

"Lo digo fuerte y claro, solo los vende patrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país", afirmó en el puerto de Veracruz.

La presidenta aseguró que México es un país que colabora, pero no se subordina. Con Estados Unidos, comentó, existe una integración económica importante, sin embargo, no se aceptan injerencias.

"En el caso de la seguridad en la relación con nuestro vecino país colaboramos y cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No aceptamos invasiones ni injerencias. Por colaboración y razones humanitarias ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo, al vecino país, pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas", afirmó.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca subió la presión para que México colabore en materia de seguridad, en particular en el combate al tráfico de fentanilo, pues el político republicano señala a los cárteles mexicanos de ser responsables de inundar sus calles con esa droga que genera más de 70,000 muertes cada año.

Su gobierno designó en febrero a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.