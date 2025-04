El INE reporta ligero aumento en identificación y localización de personas

“Sin embargo, salvo que alguna entidad federativa lo reporte al INE, esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento de este Instituto”, informó el organismo.

Por ello no es posible conocer el número de casos en que los resultados de la ubicación de los registros da como resultado la confirmación plena de personas identificadas a plenitud, se reportó hoy en sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) del INE.

El INE cuenta con la base de datos biométricos más grande del país, pues para la inscripción en el RFE y obtener la credencial de elector se solicita a los ciudadanos las huellas dactilares (de cinco dedos antes de 2012 y de 10 a partir de ese año) y los rasgos faciales.

Además éstos están asociados a datos como nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, género, fotografía, firma, CURP, clave de elector.

De 2016 en que el INE comenzó a facilitar el uso de información en su poder para coadyuvar en la identificación de personas, ha recibido 88,405 solicitudes de identificación -366 peticiones más con relación al corte de enero pasado.

Hasta ahora el resultado es 29,807 casos en que “se han obtenido respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones”, lo que representa un aumento de 1,564 casos prácticamente de febrero y marzo a la fecha.

Es decir, las huellas dactilares de personas no localizadas que requieren ser identificadas son remitidas al INE para ser confrontadas con su base de datos.

Los resultados son verificados por peritos dactiloscopistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) y si coinciden se comparte la información personal para identificar a la persona.

Sin embargo aún no puede considerarse que implica una identificación plena, pues falta que otras autoridades coadyuven para localizar a familiares o conocidos y se confirme el reporte de desaparición o no localización, información que no siempre se notifica al Instituto para tener actualizados los casos en que se confirma que se ha encontrado a una persona.

Si se logra la conformación las autoridades responsables emiten el acta de defunción que permita al INE dar de baja el registro correspondiente y depurar el Padrón Electoral.

Convenios para identificar personas

Para que las diversas autoridades puedan contar con el apoyo del INE para poder identificar restos humanos de personas fallecidas se requiere la firma de convenios de colaboración, mediante los cuales se remiten los datos (huellas) al Instituto y éste las coteja con sus bases de datos.